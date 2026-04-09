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MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este miércoles

Azulejos de Toronto cortó la racha de los Dodgers de Los Angeles 

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Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 12:50 am
MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este miércoles
FOTO: CORTESÍA
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Una nueva jornada de la gran carpa se disputó este miércoles, 8 de abril, y luego de algunas sorpresas que se divisaron en los resultados, es importante observar cómo quedó la tabla de posiciones.

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La noticia más relevante en este sentido, es que los Dodgers de Los Angeles cortaron su racha de victorias a pesar de que Shohei Ohtani tuvo lanzó seis episodios en blanco ante Azulejos de Toronto.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional

División Este:

  1. Bravos de Atlanta (8-5)
  2. Mets de Nueva York (7-5)
  3. Miami Marlins (7-5)
  4. Phillies de Philadelphia (6-6)
  5. Nacionales de Washington (4-8)

División Central

  1. Cerveceros de Milwaukee (8-4)
  2. Rojos de Cincinnati (8-4)
  3. Pirates de Pittsburgh (7-5)
  4. Cardenales de San Luis (7-5)
  5. Cachorros de Chicago (6-6)

División Oeste:

  1. Dodgers de Los Angeles (9-3)
  2. Cascabeles de Arizona (6-6)
  3. Padres de San Diego (6-6)
  4. Rockies de Colorado (6-6)
  5. Gigantes de San Francisco (5-8).

Así están las posiciones en la Liga Americana

División Este:

  1. Yankees de Nueva York (8-3)
  2. Orioles de Baltimore (6-6)
  3. Rays de Tampa Bay (5-7)
  4. Azulejos de Toronto (5-7)
  5. Medias Rojas de Boston (4-8).

División Central:

  1. Guardianes de Cleveland (8-5)
  2. Mellizos de Minnesota (6-6).
  3. Reales de Kansas City (5-7)
  4. Tigres de Detroit (4-8)
  5. Medias Blancas de Chicago (4-8).

División Oeste:

  1. Rangers de Texas (7-5)
  2. Astros de Houston (6-7)
  3. Angelinos de Anaheim (6-7)
  4. Atléticos de Oakland (4-7).
  5. Marineros de Seattle (4-9).

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