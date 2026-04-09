MLB: Así va la tabla de posiciones tras la jornada de este miércoles

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Una nueva jornada de la gran carpa se disputó este miércoles, 8 de abril, y luego de algunas sorpresas que se divisaron en los resultados, es importante observar cómo quedó la tabla de posiciones.

La noticia más relevante en este sentido, es que los Dodgers de Los Angeles cortaron su racha de victorias a pesar de que Shohei Ohtani tuvo lanzó seis episodios en blanco ante Azulejos de Toronto.

Así está la tabla de posiciones en la Liga Nacional

División Este:

Bravos de Atlanta (8-5) Mets de Nueva York (7-5) Miami Marlins (7-5) Phillies de Philadelphia (6-6) Nacionales de Washington (4-8)

División Central:

Cerveceros de Milwaukee (8-4) Rojos de Cincinnati (8-4) Pirates de Pittsburgh (7-5) Cardenales de San Luis (7-5) Cachorros de Chicago (6-6)

División Oeste:

Dodgers de Los Angeles (9-3) Cascabeles de Arizona (6-6) Padres de San Diego (6-6) Rockies de Colorado (6-6) Gigantes de San Francisco (5-8).

Así están las posiciones en la Liga Americana

División Este:

Yankees de Nueva York (8-3) Orioles de Baltimore (6-6) Rays de Tampa Bay (5-7) Azulejos de Toronto (5-7) Medias Rojas de Boston (4-8).

División Central:

Guardianes de Cleveland (8-5) Mellizos de Minnesota (6-6). Reales de Kansas City (5-7) Tigres de Detroit (4-8) Medias Blancas de Chicago (4-8).

División Oeste: