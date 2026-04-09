MLB: José Altuve marca el ritmo ofensivo con esta estadística

Suscríbete a nuestros canales

El arranque de la temporada 2026 de las Grandes Ligas ha servido para confirmar que la jerarquía de los Astros de Houston permanece intacta. Dos nombres sobresalen por encima del resto en el departamento de Carreras Creadas (wRC): Yordan Álvarez y José Altuve.

El factor wRC y la producción de carreras en Houston

La estadística wRC (Carreras creadas ponderadas) mide la cantidad total de carreras que un jugador aporta a su equipo mediante su desempeño ofensivo. A diferencia de las remolcadas tradicionales, esta métrica asigna un valor específico a cada evento (boletos, sencillos, dobles, jonrones) basado en su importancia real para anotar.

En este renglón, los Astros han establecido una hegemonía temprana. Yordan Álvarez lidera toda la MLB con 14 carreras creadas, seguido inmediatamente por José Altuve, quien acumula 13. Esta dupla no solo encabeza su organización, sino que supera a cualquier otra combinación de compañeros en la liga, demostrando una eficiencia productiva que sostiene la parte alta de la alineación de Houston.

José Altuve y la eficiencia del wRC+

Más allá del volumen total de carreras, el desempeño de José Altuve adquiere una dimensión especial al observar el wRC+. Esta variante de la estadística ajusta los resultados según el parque donde se juega y el promedio de la liga, donde 100 representa el rendimiento de un jugador promedio.

Con un wRC+ de 215, Altuve se ubica actualmente como el noveno mejor bateador de todas las Grandes Ligas en términos de eficiencia. Un registro de 215 indica que el segunda base venezolano está produciendo un 115% más que el promedio de los bateadores de la MLB en lo que va de año.