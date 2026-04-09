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MLB: Conoce los resultados de la reciente jornada en Las Mayores

Los peloteros venezolanos respondieron con el madero en esta jornada 

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Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 12:36 am
MLB: Conoce los resultados de la reciente jornada en Las Mayores
FOTO: CORTESÍA
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El "Ombligo" de semana llegó con una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con una gran cantidad de encuentros y a continuación, te mostraremos todos los resultados.

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Nuevamente los peloteros venezolanos hicieron un trabajo destacado a nivel ofensivo, destacando el accionar de: Ronald Acuña Jr., Ezequiel Tovar y Luis Arráez con jornadas multihits.

Resultados de la MLB

- Padres de San Diego 8-2 Piratas de Pittsburgh

- Reales de Kansas City 2-10 Guardianes de Cleveland 

- Cerveceros de Milwaukee 0-5 Medias Rojas de Boston 

- Orioles de Baltimore 5-3 Medias Blancas de Chicago

- Marineros de Seattle 0-3 Rangers de Texas 

- Dodgers de Los Angeles 3-4 Azulejos de Toronto 

- Astros de Houston 1-9 Rockies de Colorado 

- Phillies de Philadelphia 0-5 Gigantes de San Francisco 

- Cardenales de San Luis 6-1 Nacionales de Washington 

- Bravos de Atlanta 8-2 Angelinos de Anaheim 

- Cascabeles de Arizona 7-2 Mets de Nueva York 

- Rojos de Cincinnati 4-7 Marlins de Miami 

- Cachorros de Chicago 6-2 Rays de Tampa Bay 

- Atléticos de Oakland 3-2 Yankees de Nueva York

- Tigres de Detroit 6-8 Mellizos de Minnesota.

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