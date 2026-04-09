MLB: Conoce los resultados de la reciente jornada en Las Mayores

El "Ombligo" de semana llegó con una nueva jornada de las Grandes Ligas, la cual contó con una gran cantidad de encuentros y a continuación, te mostraremos todos los resultados.
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Nuevamente los peloteros venezolanos hicieron un trabajo destacado a nivel ofensivo, destacando el accionar de: Ronald Acuña Jr., Ezequiel Tovar y Luis Arráez con jornadas multihits.
Resultados de la MLB
- Padres de San Diego 8-2 Piratas de Pittsburgh
- Reales de Kansas City 2-10 Guardianes de Cleveland
- Cerveceros de Milwaukee 0-5 Medias Rojas de Boston
- Orioles de Baltimore 5-3 Medias Blancas de Chicago
- Marineros de Seattle 0-3 Rangers de Texas
- Dodgers de Los Angeles 3-4 Azulejos de Toronto
- Astros de Houston 1-9 Rockies de Colorado
- Phillies de Philadelphia 0-5 Gigantes de San Francisco
- Cardenales de San Luis 6-1 Nacionales de Washington
- Bravos de Atlanta 8-2 Angelinos de Anaheim
- Cascabeles de Arizona 7-2 Mets de Nueva York
- Rojos de Cincinnati 4-7 Marlins de Miami
- Cachorros de Chicago 6-2 Rays de Tampa Bay
- Atléticos de Oakland 3-2 Yankees de Nueva York
- Tigres de Detroit 6-8 Mellizos de Minnesota.