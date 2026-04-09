Copa Sudamericana

Copa Sudamericana: Puerto Cabello hace historia con triunfo ante Atlético Mineiro

La defensa venezolana también fue clave para mantener el resultado durante el segundo tiempo del compromiso.

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Meridiano

Jueves, 09 de abril de 2026 a las 12:35 am
Copa Sudamericana: Puerto Cabello hace historia con triunfo ante Atlético Mineiro
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El conjunto venezolano dio la sorpresa en su debut internacional al derrotar 2-1 al gigante brasileño "Galo". Jean Castillo y Jiovany Ramos fueron los artífices de una noche inolvidable para el fútbol nacional.

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​En una noche que quedará grabada en los libros del fútbol venezolano, Academia Puerto Cabello logró una victoria épica de 2-1 ante Atlético Mineiro en el inicio de la fase de grupos de la CONMEBOL Sudamericana 2026. Pese a la jerarquía del rival, el equipo de "El Fortín" demostró una solidez táctica envidiable para sumar sus primeros tres puntos.

​Un inicio arrollador en casa

​Desde el pitazo inicial, los locales mostraron que no se dejarían intimidar por el escudo del "Galo". Apenas al minuto 16, Jean. Castillo aprovechó una desatención defensiva para mandar el balón al fondo de la red, desatando la euforia en las gradas.

​Sin embargo, la respuesta brasileña no tardó en llegar. Al minuto 27, Dudu puso la paridad en el marcador tras una jugada colectiva que silenció momentáneamente el estadio.

​J. Ramos sella el "golpe" definitivo

​Cuando parecía que el encuentro se iría al descanso con un empate, apareció Jiovany Ramos al minuto 39. Con un remate certero, el atacante venezolano puso el 2-1 definitivo, una ventaja que la Academia supo defender con uñas y dientes durante todo el segundo tiempo ante las embestidas de un Mineiro desesperado.

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