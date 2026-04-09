El Liverpool cae ante el PSG y Slot fía todo a la mística de Anfield

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El camino hacia las semifinales de la Champions League se ha puesto cuesta arriba para el Liverpool. Tras la derrota por 2-0 sufrida este miércoles en el Parque de los Príncipes, el técnico neerlandés Arne Slot no intentó maquillar la realidad: su equipo fue superado de principio a fin por un Paris Saint-Germain asfixiante.

Un dominio abrumador en el Parque de los Príncipes

Las estadísticas del encuentro reflejan una disparidad que pocas veces se ve en esta instancia del torneo. El PSG no solo controló el 70% de la posesión, sino que bombardeó el área inglesa con 18 remates, mientras que los Reds apenas pudieron generar tres intentos.

El marcador se abrió gracias a un disparo desviado de Desire Doue que descolocó a la defensa, y se sentenció pasada la hora de juego cuando Khvicha Kvaratskhelia culminó una jugada colectiva para el segundo tanto. "El PSG fue, con diferencia, el mejor equipo hoy y podría haber marcado más de dos goles", admitió Slot en la rueda de prensa posterior al choque.

Tácticas cuestionadas y el "modo supervivencia"

Uno de los puntos más debatidos fue el planteamiento inicial de Slot, quien optó por una línea de tres centrales compuesta por Joe Gomez, Ibrahima Konaté y Virgil van Dijk. Esta decisión buscaba contener el vértigo parisino, pero terminó replegando al equipo en exceso.

Slot defendió su postura argumentando el desgaste físico de la plantilla: "Estuvimos en modo supervivencia durante gran parte del partido, y quizás ese sea nuestro estado actual en este tramo de la temporada". El Liverpool atraviesa una racha preocupante, habiendo conseguido solo una victoria en sus últimos seis compromisos, lo que sugiere un bache tanto anímico como futbolístico.

La ausencia de Salah y el retorno de Isak

La gran sorpresa de la noche no fue táctica, sino de personal. Mohamed Salah, el estandarte ofensivo del equipo, vio todo el encuentro desde el banquillo sin disputar un solo minuto. Slot no profundizó en los motivos de la ausencia del egipcio, aunque la decisión ha levantado ampollas en la prensa británica dada la nula capacidad de respuesta ofensiva del equipo en París.

La única nota positiva para los visitantes fue el regreso de Alexander Isak. El delantero sueco ingresó en los minutos finales, marcando su primera aparición oficial desde diciembre tras una larga lesión. Su vuelta se presenta como un rayo de esperanza para un ataque que lució inofensivo en territorio francés.

La fe puesta en la remontada en Anfield

A pesar del panorama sombrío, Arne Slot se mostró resiliente de cara al partido de vuelta. El técnico confía en que el peso de la historia y el rugido de Anfield puedan revertir la situación. "No nos rendimos y por eso todavía tenemos una oportunidad. Ahora llevamos la eliminatoria a nuestra casa", sentenció.

Antes de pensar en la épica europea, el Liverpool deberá resolver sus dudas internas en la Premier League, donde les espera un duelo crucial contra el Fulham este fin de semana. La gestión del cansancio y la recuperación psicológica de sus figuras serán claves para determinar si la temporada de Slot termina en éxito o en una decepción prematura.