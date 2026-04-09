MLB: Juegos programados para este jueves 9 de abril

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La tercera semana de acción en el mejor beisbol del mundo no para y aunque varias franquicias tendrán descanso este jueves, 9 de abril, igualmente hay duelos interesantes.

En esta jornada, el zurdo venezolano Eduardo Rodríguez buscará extender su buena racha cuando se mida a los Mets de Nueva York. Por su parte, el dominicano Randy Vasquez también se subirá al morrito con su franquicia.

Juegos para hoy en la MLB

- Rojos de Cincinnati (Rhett Lowder) vs Marlins de Miami (Max Meyer) 12:10 p.m.

- Atléticos de Oakland (Jeffrey Springs) vs Yankees de Nueva York (Ryan Weathers) 1:35 p.m.

- Tigres de Detroit (Jack Flaherty) vs Mellizos de Minnesota (Mick Abel) 1:40 p.m.

- Cascabeles de Arizona (Eduardo Rodríguez) vs Mets de Nueva York (Nolan McLean) 7:10 p.m.

- Medias Blancas de Chicago (Anthony Kay) vs Reales de Kansas City (Seth Lugo) 7:40 p.m.

- Rockies de Colorado (por definir) vs Padres de San Diego (Randy Vasquez) 9:40 p.m.