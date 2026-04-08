Karol G en Coachella 2026: horario y dónde ver su épico espectáculo desde Venezuela

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La cuenta regresiva terminó. La superestrella colombiana Karol G está lista para marcar un antes y un después en el festival más influyente del mundo, el Coachella Valley Music and Arts Festival.

Su presentación no solo genera expectativa por el espectáculo, sino por el hito histórico que representa para la música latina.

Karol G protagonizará un momento histórico

'La Bichota' se convertirá en la primera artista latina en encabezar Coachella, liderando las noches del 12 y 19 de abril de 2026, en la edición número 25 del evento.

Este logro la posiciona como una de las figuras más influyentes del panorama global, compartiendo cartel con artistas de talla internacional como Justin Bieber y Sabrina Carpenter.

El festival, que se celebra en California, reúne cada año a miles de asistentes y millones de espectadores en todo el mundo, consolidándose como una vitrina clave para artistas de todos los géneros.

Horario y dónde ver a Karol G desde Venezuela

Para los fanáticos que no podrán asistir al evento, hay buenas noticias. La presentación de Karol G será transmitida en vivo a través del canal oficial de YouTube de Coachella, permitiendo que el show llegue a audiencias globales.

En cuanto al horario, la artista cerrará la jornada del domingo, con un show programado para las 09:55 p.m. (hora California), lo que significa que en Venezuela podrá verse a las 12:55 a.m. del día 13 de abril.

La expectativa alrededor del show es enorme. Karol G llega a Coachella en uno de los mejores momentos de su carrera, con una producción ambiciosa que ha sido preparada durante meses y que promete combinar música, estética y narrativa visual.