Muere exreina de belleza a causa de un cáncer “raro y agresivo”

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La comunidad de los concursos de belleza está de luto tras confirmarse la muerte de la exreina de belleza, Helen Carrie Everett, quien fue corona como Miss Carolina del Norte en el año 2024.

La joven modelo y cantante falleció el pasado 5 de abril a los 22 años, después de una dura batalla contra un cáncer gástrico que fue determinado como “raro y agresivo”, que no respondió al tratamiento médico.

La corta e inspiradora vida de la exreina de belleza

Everett se había ganado el cariño del público no solo por su belleza, sino también por su carisma y su talento artístico. Tras obtener la corona estatal, su carrera despegó con fuerza desarrollándose entre el modelaje y la música.

Su muerte repentina conmocionó a sus familiares, amigos y seguidores, que recuerdan su increíble energía y su espíritu luchador.

La familia de la joven emitió un mensaje desgarrador en redes sociales, anunciando su partida y agradeciendo el apoyo recibido durante los meses más difíciles de su enfermedad.

“Tenemos el corazón roto al compartir que anoche, Helen Carrie Everett falleció”, escribieron, subrayando el dolor de una pérdida tan prematura.

Un cáncer agresivo que no dio tregua

El cáncer gástrico que afectó a Everett es considerado poco común y especialmente agresivo, lo que complicó los tratamientos tradicionales y redujo las posibilidades de recuperación.

Aunque recibió atención médica especializada, su organismo no respondió como se esperaba, dejando a su entorno en una profunda tristeza.

La noticia ha generado un llamado de atención sobre este tipo de cánceres raros, que a menudo se diagnostican en etapas avanzadas debido a la ausencia de síntomas claros en sus fases iniciales.

Expertos en salud han señalado la importancia de chequeos médicos regulares, especialmente cuando hay señales que podrían indicar problemas digestivos o abdominales persistentes.