Gilberto Santa Rosa emociona al celebrar 13 años de matrimonio

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“Pero saber que estás ahí, al lado, da tranquilidad, estabilidad y paz”, con este mensaje es como el cantante puertorriqueño Gilberto Santa Rosa, celebró 13 años de matrimonio con Alexandra Malagón.

El popular “Caballero de la salsa” utilizó su perfil de Instagram, para dedicar palabras de cariño a esa mujer que lo acompaña, ayuda y respeta en su vida.

Mensaje de amor

El boricua destacó que son 13 años unidos de matrimonio, pero realmente son 21 años de relación con Malagón, una destacada locutora, productora y presentadora.

“Gracias por ser, gracias por estar. Celebro hoy contigo estos 13 años, que el amor y la bendición de Dios sumarán un siglo. 13 años de felicidad se escriben con A de Alexandra”, escribió el artista en su perfil.

En la fotografía aparecen ambos muy sonrientes, en especial Malagón, quien mira al intérprete de “Conteo regresivo”, con ojos de amor.

Fue el 6 de abril de 2013, que el cantante se casó con la presentadora en el Hotel Vanderbilt en Condado, Puerto Rico.

Respuesta de una mujer feliz

Ella también escribió e hizo público un texto de amor, llamando a Santa Rosa como “negrito”, y que su amor será por siempre infinito.

“No siempre fue fácil, pero siempre valió la pena. Cada momento vivido a tu lado me recuerda por qué te elegí, y por qué te volvería a elegir una y mil veces más. Gracias por ser mi compañero, mi cómplice, mi persona favorita. Hoy celebramos otro año juntos", escribió.

El intercambio de cariño despertó mensajes del público, esperando que sean muchos años más de conexión y mucha complicidad.