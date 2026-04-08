Un año de la muerte de Rubby Pérez: Su hija menor rompió en llanto en vigilia

Suscríbete a nuestros canales

Este miércoles 8 de abril se cumple un año del derrumbe en la discoteca Jet Set, donde perdió la vida el cantante y compositor dominicano, Rubby Pérez. Su muerte dejó un profundo vacío en su familia, en especial en su hija menor, Ana Beatriz.

Duro momento

La jovencita estuvo el martes 7 de abril en una vigilia en República Dominicana, donde no pudo contener el llanto por los recuerdos vividos con su progenitor, conocido en todo el mundo como “La Voz más alta del merengue”.

Un grupo se reunió en el terreno donde estaba ubicado el sitio nocturno, para rendir un homenaje no solo al intérprete de “Volveré”, sino también a las otras 236 personas que fallecieron de manera trágica.

Medios del país caribeño reportaron que los presentes realizaron oraciones, entonaron a todo pulmón canciones cristianas y dieron algunos testimonios de sus familiares.

Beatriz fue captado vestida de blanca, sosteniendo una vela y llorando con mucho dolor, mientras de fondo se escuchaba el popular tema “Sobreviviré”.

Los presentes no dudaron en brindarle apoyo y sentarla para que pudiese calmarse del dolor que sentía su corazón.

Ana Beatriz pide justicia

La jovencita de tan solo 16 años, ha protagonizado en varias ocasiones titulares en los medios, por alzar su voz pidiendo justicia para su fallecido padre.

Exige que la muerte de su progenitor y de las otras víctimas no quede impune.

Recordemos que tras la dura tragedia los dueños del establecimiento reciben denuncias de que el lugar no estaba en las mejores condiciones para realizar presentaciones.

Una investigación arrojó que el techo presentaba graves daños y alertas previas, lo que hizo que la parte alta colapsará por un exceso de personas.