Boston Celtics busca armar un 'Big Three' con Giannis Antetokounmpo

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El panorama de la NBA ha sido sacudido por un reporte que podría redefinir el equilibrio de poder en la Conferencia Este. Según ha informado el reputado analista Sam Amick de The Athletic, los Boston Celtics han emergido en los círculos de la liga como un destino potencial y un equipo con interés genuino en adquirir al dos veces MVP, Giannis Antetokounmpo.

A pesar de contar con una de las plantillas más profundas y talentosas de la competición, la gerencia de Boston parece no cerrar la puerta a una mejora que categorizarían como "generacional". La noticia llega en un momento en que los Celtics ya gozan de un estatus de favoritos, consolidado por la continuidad de su núcleo estelar.

El factor de los "Two Jays" y la ambición de Boston

La narrativa en torno a los Celtics durante las últimas temporadas ha girado sobre la maduración de Jayson Tatum y Jaylen Brown. Como señala Amick: “Incluso los Celtics, que ahora tienen de vuelta a los ‘Two Jays’ y se ven plenamente capaces de ganarlo todo, son conocidos por tener interés y se les menciona en los círculos de la liga como posibles pretendientes”.

Esta declaración subraya una filosofía de gestión agresiva por parte de Brad Stevens, Presidente de Operaciones de Baloncesto. Aunque la dupla Tatum-Brown ha demostrado ser suficiente para competir en los niveles más altos —incluyendo múltiples apariciones en finales de conferencia y el título reciente—, la posibilidad de añadir a un jugador del calibre de "The Greek Freak" elevaría el proyecto a una dimensión histórica.

Análisis del encaje estratégico

La incorporación de Antetokounmpo a un esquema que ya cuenta con tiradores de élite y defensores polivalentes crearía, sobre el papel, un equipo prácticamente imbatible. Expertos de la liga sugieren que Boston posee los activos necesarios para entrar en una mesa de negociación, aunque esto implicaría desmantelar parte de la profundidad de banquillo que los ha caracterizado.

Los puntos clave de este posible movimiento incluyen:

Dominio Defensivo: Una alineación que incluya a Giannis junto a la estructura defensiva de Joe Mazzulla convertiría a los Celtics en la muralla más impenetrable de la liga.

Alivio para Tatum y Brown: La presencia de Giannis en la pintura generaría espacios gravitacionales que permitirían a los "Jays" operar con una libertad sin precedentes en el perímetro.

Círculos de la Liga: El hecho de que el nombre de Boston circule entre los ejecutivos de la NBA indica que el interés no es meramente superficial, sino que existen conversaciones o planes de contingencia en marcha.

Desafíos y Realidad Contractual

No obstante, un movimiento de esta magnitud no está exento de obstáculos. Las restricciones del nuevo convenio colectivo (CBA) y el "segundo impuesto de lujo" plantean retos financieros significativos para los Celtics. Mantener a tres superestrellas bajo contratos máximos requeriría una ingeniería salarial sin precedentes y una disposición total de la propiedad del equipo para asumir costes elevados.

Además, Giannis Antetokounmpo siempre ha manifestado su lealtad a los Milwaukee Bucks, supeditando su permanencia a la capacidad del equipo de seguir aspirando al anillo. Los Celtics, al posicionarse como "pretendientes", están enviando un mensaje claro: si hay una grieta en la relación entre la estrella griega y su franquicia actual, Boston estará en la primera línea de la puja.