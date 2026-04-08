Gaby Spanic exhibe el antes y después de su cirugía estética

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La actriz venezolana Gaby Spanic pasó recientemente por quirófano para realizarse una cirugía estética y mejorar la apariencia de su rostro. Ahora, mostró los resultados de su intervención dejando a todos boquiabiertos por el notable rejuvenecimiento.

La protagonista de “La usurpadora y “Tierra de pasiones” se puso en manos de profesionales en Brasil para someterse a un lifting facial, un procedimiento quirúrgico para eliminar el exceso de piel, tensando los músculos y reposicionando tejidos para combatir flacidez y arrugas profundas en la cara y cuello.

Antes y después de Gaby Spanic

Después de 21 días de realizarse la cirugía estética, Gaby Spanic mostró su rejuvenecido rostro. Entre los cambios visibles, su piel se aprecia sin arrugas y con un brillo especial.

Esto representa una decisión personal motivada por sentirse bien tanto por dentro como por fuera. Aunque argumentó que muchas personas hablarán de su proceso, “pocos se atreverían a vivir”.

"Esto no se trata solo de una cirugía. Se trata de una decisión que lo cambia todo… por dentro y por fuera”, dijo. "Una cosa es transformarse, otra es perderse. No lo hice por estética, lo hice por mí. Mi rostro no es un experimento", dejó claro.

Cabe destacar que, el material posteado en sus redes sociales, aclara que en la actualidad tiene 28 días de haberse sometido al procedimiento, por lo que su rostro está más desinflamado.

Historial de cirugías

No es la primera vez que Gabriela acude al quirófano para arreglar detallitos de su físico. A lo largo de su vida, se ha hecho un relleno en los labios, en el mentón, en los pómulos, para recuperar todo el volumen. Además, se hizo un láser Red Touch.