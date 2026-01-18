Emiten orden de aprehensión contra Gaby Spanic por posesión de drogas

Suscríbete a nuestros canales

Tras llegar de un vuelo desde Estados Unidos a México, Gaby Spanic fue interceptada por la policía del aeropuerto, donde giraron una orden de arresto en su contra por posesión de drogas.

En un encuentro con los medios de comunicación, según reseñan varios portales como TVyNovelas, la protagonista de La Usurpadora compartió su experiencia en la terminal aérea, denunciando que la acusaron de drogadicta.

"¿Sabes de qué me acusaron? De drogadicta, la Aduana, y que yo metí droga a México y me giraron una orden de aprehensión”, dijo la actriz venezolana al programa ‘Hoy’.

De acuerdo a su relato, todo inició cuando transmitía en vivo a través de Instagram y portaba unos “cigarros sin nicotina”, dando pie a que las autoridades la retuvieran y por tal motivo querían llevar presa a Gaby Spanic por presuntamente portar drogas.

"Me querían meter hasta presa y dejé los cigarros porque me estaban cobrando los cigarros porque me estaban cobrando 600 dólares de impuestos cuando los dos paquetes costaron cada uno como 30", comunicó la actriz.

Campaña de desprestigio

Gabriela afirmó que detrás de todo esta polémica hay alguien que la quiere ver mal y por eso emitió una orden de aprehensión en su contra. Anteriormente, también ha denunciada que existe una campaña de desprestigio a su imagen,

"Hay alguien detrás de mí, un loco. Me querían meter presa para humillarme así como un día llegaron 100 granaderos a mi casa a humillarme. Hay un loco detrás de mí", sentenció.

Asimismo, quiso guardar silencio para que no la vean como “conflictiva”, luego de que el público la calificara así por sus controversias.

Gabriela Spanic vetada de Televisa

Hace un par de días informó haber sido vetada por siete años de Televisa sin ninguna explicación, incluso confirmó tener dificultades para hacer casting y quedar en algún papel a pesar de su larga trayectoria en el medio.

“Ahorita no me dejan ni siguiera de hacer casting porque algo pasa allí, no tengo ni una foto en Televisa”, expresó.

Según compartió, a lo largo de los años ha sido objeto de burlas, señalando específicamente cuando fue envenenada y las personas lo tomaron como juego.