Gaby Spanic habla sobre la desaparición del padre de su único hijo

Suscríbete a nuestros canales

Es de conocimiento público que la actriz venezolana Gaby Spanic tiene un hijo llamado Gabriel de Jesús, de casi 18 años, que se mantiene muy lejos del ojo público. Recientemente la criolla sostuvo un encuentro con los medios, abordando el tema del padre de su único retoño.

Gaby Habla del padre de Gabriel

Gaby que fue hace años la gran protagonista de la novela “La Usurpadora”, contó sin filtros que han sido muchos años detrás del padre de Gabriel, para que ambos vivieran momentos únicos como cumpleaños o celebraciones.

“A él se le invitó siempre a conocer a su hijo, pero él está desaparecido, pareciera que se lo tragó el mundo. No sé si está vivo, está muerto, no sé, pero siempre se le dio la oportunidad de conocerlo”, indicó la exreina de belleza.

La exparticipante de “La Casa de los Famosos”, dijo que fue tanto su deseo que el hombre estuviese en la crianza de su hijo, que le notificó cuando fueron envenenados en el año 2010 por su exasistente.

Gaby ha revelado en diversas entrevistas que la mujer le suministro por 4 meses sulfato de amonio, cuyo su uso en grandes cantidades puede ser tóxico.

“Lo invité a todos sus cumpleaños y cuando también nos envenenaron le dije: ‘A tu hijo lo envenenaron de 2 años, deberías tú como padre apoyarlo, venir a verlo’, pero nunca respondió a mis correos”, comentó.

Firme con su hijo

La Miss Guárico 1992 informó que a su hijo jamás le faltó ese amor, ya que supo cómo criarlo con valores, principios y amor, siendo hoy Gabriel un jovencito de bien, muy dedicado a sus estudios.

“Nada, nada, no me ha ayudado en nada. El que se lo pierde es él, yo he ganado un hijo maravilloso, un hijo superinteligente. Ya estudió dos años en Canadá, ahora está terminando su prepa en Houston con excelentes calificaciones”, aseveró.

La artista de 52 años finalizó comentado que junto a su retoño son un gran equipo de apoyo mutuo.