Shakira explica por qué protege a sus hijos de las redes

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Pese al auge que ha tenido la tecnología en las últimas décadas, Shakira ha decidido ir en contra de la corriente. La artista colombiana sorprendió al revelar las estrictas reglas que aplica en casa para proteger a sus hijos del impacto del uso del celular y las redes sociales.

La regla de oro que aplica Shakira

Durante una reciente entrevista, la cantante dejó clara su postura en no permitir que sus hijos tengan teléfonos móviles. En su lugar, solo pueden usar un iPad bajo supervisión, y exclusivamente durante una hora los sábados.

La decisión no es casual. Shakira explicó que busca cuidar la salud emocional de los menores, evitando la sobreexposición digital y los efectos negativos que pueden derivarse del uso excesivo de pantallas y redes.

Pero la medida va más allá. Plataformas como YouTube están completamente prohibidas en su hogar, como parte de una estrategia para mantener a sus hijos alejados de contenidos que puedan influir en su desarrollo o exponerlos a información innecesaria.

“Mis hijos no tienen teléfono, solo un iPad bajo supervisión y únicamente los sábados por la mañana, durante una hora”, declaró la barranquillera sobre sus estrictas reglas tecnológicas.

"La verdad no está ahí"

Más que una simple norma, la artista ha construido toda una filosofía alrededor del uso de la tecnología. Según explicó, sus hijos han aprendido que “la verdad no está en las redes sociales”, una enseñanza que busca alejarlos de la validación digital y de la presión social.

Esta visión también incluye evitar que los niños busquen información sobre ella o su entorno familiar en línea, fomentando en cambio valores como la autenticidad, la sencillez y la conexión con la vida real.