Club América varado en Miami tras falla de emergencia en su avión

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El Club América atraviesa un contratiempo logístico crítico antes de enfrentar el Clásico Joven. Tras disputar su compromiso en Nashville, la delegación azulcrema no pudo regresar directamente a la Ciudad de México debido a fallos mecánicos en la aeronave que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Florida.

El avión del América presentó fallas mecánicas consecutivas

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Ponce de León, el transporte aéreo del equipo ya manifestaba irregularidades antes de este incidente. La aeronave registró problemas técnicos que provocaron un retraso en su llegada previa a Torreón. Pese a estos antecedentes, el equipo abordó la unidad después de su partido en territorio estadounidense.

El despegue desde Nashville ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas. Sin embargo, poco tiempo después de iniciar el vuelo, el sistema del avión volvió a fallar, lo que obligó a la tripulación a desviar la ruta de forma inmediata hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para garantizar la seguridad de los jugadores y el cuerpo técnico.

Jugadores descansan en Miami a la espera de una solución

La logística del club tuvo que reaccionar de madrugada ante el imprevisto. El plantel recibió habitaciones de hotel cerca de las 2:00 am en Miami, donde actualmente se encuentran descansando para recuperar horas de sueño tras la tensión del aterrizaje forzoso.

El plan de retorno para enfrentar a Cruz Azul

La directiva trabaja en la gestión de una nueva aeronave que cumpla con los estándares de seguridad necesarios. Se espera que el equipo pueda volar hacia la capital mexicana en el transcurso de esta tarde. El tiempo es un factor determinante, ya que el conjunto de Coapa debe preparar su próximo encuentro ante Cruz Azul.