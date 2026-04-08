Liga MX

Club América varado en Miami tras falla de emergencia en su avión

Tras esl partido en Nashville

Por

Meridiano

Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 04:59 pm
Club América varado en Miami tras falla de emergencia en su avión
Foto: Cortesía
Suscríbete a nuestros canales

El Club América atraviesa un contratiempo logístico crítico antes de enfrentar el Clásico Joven. Tras disputar su compromiso en Nashville, la delegación azulcrema no pudo regresar directamente a la Ciudad de México debido a fallos mecánicos en la aeronave que obligaron a un aterrizaje de emergencia en Florida.

NOTAS RELACIONADAS

El avión del América presentó fallas mecánicas consecutivas

De acuerdo con reportes del periodista Carlos Ponce de León, el transporte aéreo del equipo ya manifestaba irregularidades antes de este incidente. La aeronave registró problemas técnicos que provocaron un retraso en su llegada previa a Torreón. Pese a estos antecedentes, el equipo abordó la unidad después de su partido en territorio estadounidense.

El despegue desde Nashville ocurrió aproximadamente a las 23:30 horas. Sin embargo, poco tiempo después de iniciar el vuelo, el sistema del avión volvió a fallar, lo que obligó a la tripulación a desviar la ruta de forma inmediata hacia el Aeropuerto Internacional de Miami para garantizar la seguridad de los jugadores y el cuerpo técnico.

Jugadores descansan en Miami a la espera de una solución

La logística del club tuvo que reaccionar de madrugada ante el imprevisto. El plantel recibió habitaciones de hotel cerca de las 2:00 am en Miami, donde actualmente se encuentran descansando para recuperar horas de sueño tras la tensión del aterrizaje forzoso.

El plan de retorno para enfrentar a Cruz Azul

La directiva trabaja en la gestión de una nueva aeronave que cumpla con los estándares de seguridad necesarios. Se espera que el equipo pueda volar hacia la capital mexicana en el transcurso de esta tarde. El tiempo es un factor determinante, ya que el conjunto de Coapa debe preparar su próximo encuentro ante Cruz Azul.

 

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Gulfstream Park Carreras
Miércoles 08 de Abril de 2026
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Fútbol

¿Quieres recibir notificaciones de alertas?

¿Quiere recibir notificaciones de alertas?