Karol G confiesa que podría sufrir represalias si habla del ICE

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Recientemente, la cantante Karol G encendió las redes sociales tras ofrecer una reveladora entrevista a la revista Playboy, en la que se abre como nunca antes sobre varios temas de su vida, entre ellos, su postura ante las acciones migratorias del ICE.

El temor de Karol G con el ICE

Uno de los temas más comentados en la entrevista fue cuando la colombiana abordó el delicado tema de las políticas migratorias en Estados Unidos y su relación con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

Aunque la artista expresó su deseo de alzar la voz contra las acciones de esta agencia, admitió que ha recibido advertencias sobre posibles consecuencias negativas si lo hace de manera pública y explícita.

Karol compartió que, personas de su entorno le han sugerido que moderar sus comentarios podría evitar que enfrente represalias como la revocación de su visa de trabajo. “Si dices algo, tal vez recibas una llamada al día siguiente: ‘Oye, te retiramos la visa’”, relató.

Aunque reconoció que le gustaría usar su plataforma para defender causas importantes, también dejó claro que quiere hacerlo con impacto real, no solo con frases simples, y que está evaluando cómo hacerlo de forma efectiva.

Una artista en pleno auge

La entrevista con Playboy no solo ha sido un espacio de confesiones personales, sino también una declaración de empoderamiento. La reggaetonera protagoniza la portada de la edición primavera 2026, una aparición que fue celebrada por sus fans.

Además, la intérprete de éxitos como “Amargura”, “TQG” y “Ocean”, está a punto de hacer historia como la primera artista latina en encabeza el Festival Coachella, un logro que subraya su influencia global en la música urbana.