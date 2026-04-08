Wilfrido Vargas presenta homenaje a la memoria de Rubby Pérez

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A un año de la tragedia que le arrebató la vida a Rubby Pérez, su colega y amigo Wilfrido Vargas presentó “Eternamente Rubby”, una canción para honrar la memoria del legendario merenguero.

“Hoy no es un día cualquiera. Hoy duele la memoria. A un año de la tragedia en la Jet Set, la voz de Rubby Pérez vuelve a abrazar al país, pero esta vez desde la eternidad”, dice el mensaje que dedicó.

Según el dominicano, “Eternamente Rubby” no tiene fecha de caducidad “porque no está hecho desde la industria, sino desde el alma”.

El lanzamiento se encuentra disponible en todas las plataformas digitales. Cuenta con un ritmo envolvente donde la frase “Rubby sigue aquí”, se hace sentir en todo el tema. El artista firma la autoría, los arreglos y la música del tema, un trabajo en el que también participaron Emmanuel Emaul y José Antonio Hernández.

Un vínculo especial

La amistad entre los dos exponentes se originó en los ochenta, cuando Vargas solicitó al mánager de Los Hijos del Rey, Rafael Cholo Brenes, que le prestara la voz de Pérez para una presentación.

El intérprete de “El baile del perrito” buscaba a un cantante que mantuviera una conexión con el público, y Rubby superó sus expectativas.

Wilfrido Vargas y Rubby Pérez colaboraron por primera vez en la canción “Porque no te tengo”. A partir de aquí, su vínculo fue inquebrantable.

Un año sin Rubby Pérez

El 08 de abril de 2025, República Dominicana fue golpeada por la tragedia en la discoteca Jet Set, donde entre sus víctimas se encontró Rubby Pérez. Aquella velada destinada a la música, se convirtió en el peor desenlace para las familias dominicanas.

Después de un año, familiares, figuras públicas y seres queridos del merenguero realizaron una vigilia en el local nocturno para rendir homenaje a las 236 víctimas mortales.