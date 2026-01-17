¿Murió Wilfrido Vargas? Esto se sabe sobre el merenguero

Suscríbete a nuestros canales

Ha surgido en redes sociales un rumor que asegura que la leyenda del merengue Wilfrido Vargas ha muerto a causa de un cáncer silencioso, lo que generó una alarma entre sus seguidores.

Sin embargo, todo se trató de una noticia maliciosa difundida por usuarios luego del fallecimiento de Reymond Durán, el pasado 14 de enero por un cáncer de próstata que atacó a otros órganos.

Wilfrido despidió en un comunicado a su colega a quien definió como “un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia”, el merenguero se unió en 2013 a su equipo de trabajo y formó parte de la agrupación Sin Fronteras.

Wilfrido Vargas reaparece

Tras varios días de silencio, el intérprete “El hombre divertido” desmintió los rumores de muerte e informó que no padece de cáncer y se encuentra en buen estado de salud.

“Wilfrido se encuentra en perfecto estado de salud, activo y trabajando. Agradecemos la preocupación y el cariño del público”, dice el comunicado.

Además, confirmó su próxima presentación el 31 de enero en Barranquilla, Colombia.

Una pérdida en el merengue

El vocalista de Grupo Sin Fronteras padecía de cáncer de próstata, una lucha que lo llevó a solicitar ayuda económica a través de GoFundMe para cubrir gastos médicos.

El diagnóstico llegó a la vida del artista hace dos años, uno de los momentos más complicados de su vida. “El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente”, describe en la publicación de la página.

Asimismo, Reymond Durán relató cómo fue vivir con esta enfermedad que se extendió hasta los huesos y dificultó su rutina. “Cuando me dijeron que el cáncer se había extendido a mis huesos, mi corazón se rompió profundamente. El dolor se volvió constante, abrumador y, a veces, insoportable”, agregó.

A pesar de su pronóstico mantuvo su fe intacta en Dios y en la ayuda brindada de quienes sonaron a su causa.