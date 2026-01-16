Muere estrella del merengue, Wilfrido Vargas llora su pérdida

Suscríbete a nuestros canales

A través de un comunicado, el Grupo Sin Fronteras anunció la muerte del vocalista Reymond Durán, quien perdió la vida el 14 de enero tras una lucha contra el cáncer.

Por medio de un post, los miembros compartieron un sentido mensaje para despedir al cantante que los acompañó en su viaje musical durante mucho tiempo, exaltando su talento y pasión por hacer música.

“Su partida deja un vacío inmenso no solo en nuestra agrupación, sino también en el corazón de todos quienes lo conocieron, lo admiraron y compartieron con él su talento, alegría y amor por la música. Fue un artista entregado, un compañero invaluable y, sobre todo, un ser humano excepcional”, escribieron en la publicación.

Wilfrido Vargas se despide

En merengue está de luto por la muerte de Reymond Durán y el maestro Wilfrido Vargas extendió un mensaje de condolencia a quien formó parte de su equipo.

“Un joven talentoso, de esos que llegan con luz propia, que en el 2013 se unió a nuestro equipo y dejó su huella en la grabación de Tributo a la bachata 3”, escribió en la dedicatoria.

De igual manera lamentó la pérdida temprano del artista, a quien catalogó como un “compañero musical”.

Reymond Durán y su lucha contra el cáncer

A pesar que no se detalló la causa del fallecimiento, se sabe que el vocalista de Grupo Sin Fronteras padecía de cáncer de próstata, una lucha que lo llevó a solicitar ayuda económica a través de GoFundMe para cubrir gastos médicos.

El diagnostico llegó a la vida del artista hace dos años, uno de los momentos más complicados de su vida. “El miedo me invadió y las preguntas me inundaron la mente”, describe en la publicación de la página.

Asimismo, Reymond Durán relató cómo fue vivir con esta enfermedad que se extendió hasta los huesos y dificultó su rutina. “Cuando me dijeron que el cáncer se había extendido a mis huesos, mi corazón se rompió profundamente. El dolor se volvió constante, abrumador y, a veces, insoportable”, agregó.

A pesar de su pronóstico mantuvo su fe intacta en Dios y en la ayuda brindada de quienes sonaron a su causa.