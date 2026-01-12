Supuesta amante de Yeison Jiménez arma polémica en redes sociales

Suscríbete a nuestros canales

La muerte del cantante colombiano, Yeison Jiménez, el 10 de enero de 2026 en un trágico accidente aéreo ha generado no solo un profundo duelo en el mundo de la música popular, sino también un tsunami de controversias en redes sociales relacionadas con su vida privada.

Mientras sus colegas y fanáticos lamentan la triste pérdida que enluta al género popular, una figura ha cobrado un protagonismo inesperado: Camila Galviz, modelo y actriz que se ha visto envuelta en acusaciones de una supuesta relación sentimental con el artista.

En medio del dolor por la partida de Jiménez, quien dejó una enorme huella artística y miles de seguidores conmovidos, la atención mediática se ha dividido entre homenajes y acribillantes señalamientos en redes sociales.

El escándalo que envuelve a Yeison Jiménez

Todo comenzó cuando Camila Galviz compartió en su cuenta de Instagram una imagen junto a Yeison Jiménez acompañada de un mensaje emotivo tras su fallecimiento, así como capturas de supuestos mensajes privados entre ellos.

En esos textos, el artista aparentemente le decía cosas como “Cómo estás preciosa, buenos días” y se refería a ella con palabras halagadoras, lo que desató inmediatamente la especulación sobre un posible romance o, como muchos sugirieron, una relación extramatrimonial.

La publicación fue interpretada por cientos de internautas como evidencia de una relación cercana entre ambos, una lectura que se volvió viral en cuestión de horas.

De acuerdo con testimonios digitales, la modelo incluso habría borrado posteriormente parte de ese contenido, lo que solo avivó aún más las sospechas y teorías en torno a posibles vínculos ocultos con el cantante.

En otros mensajes que posteriormente fueron borrados de su cuenta y rescatados por otra persona que ha estado subiéndolos a Instagram, se ve cómo supuestamente Jiménez planeaba tener un bebé con ella. “Seríamos unos padres increíbles”, habría escrito el colombiano.

Cantante estalla contra Camila

La polémica escaló cuando el cantante urbano Markiller, sin filtros, arremetió públicamente contra Camila Galviz. Desde su cuenta de Instagram, Markiller acusó a la modelo de falta de respeto hacia la familia de Yeison Jiménez y sus hijos.

En su mensaje, el artista urbano también mencionó que Galviz habría intentado acercarse a otros artistas, como el reguetonero Kevin Roldán, insinuando que repetía patrones similares con múltiples figuras del medio.

La defensa de Camila Galviz

Ante las acusaciones, Camila Galviz no se quedó callada. En varios mensajes publicados en sus historias de Instagram, la modelo negó rotundamente cualquier tipo de relación sentimental con Yeison Jiménez o con Markiller, explicando que nunca conoció ni habló con el artista urbano.

En uno de sus descargos públicos, la modelo afirmó que entre ella y Jiménez solo existía una amistad de larga data, y que su gesto en redes fue una expresión legítima de dolor ante la pérdida de alguien que consideraba especial en su vida.

Aunque muchos seguidores respaldan esta versión, otros continúan criticándola y poniéndola en el centro de controversias sin prueba concluyente.