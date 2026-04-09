Muere actor de “Juegos de Tronos” a los 35 años

Suscríbete a nuestros canales

Por la tarde de este 08 de abril, se informó sobre la muerte del actor de “Juego de Tronos” Michael Patrick a los 35 años. La noticia fue compartida por su esposa Naomi Sheehan, a través de Instagram con un conmovedor mensaje.

Patrick perdió la vida en el Hospicio de Irlanda del Norte, una organización benéfica líder que brinda cuidados paliativos especializados. En 2023 fue diagnosticado con Esclerosis Lateral Amiotrófica, y desde entonces se mantuvo luchando por su vida.

Hace 10 días, el actor ingresó al centro médico donde fue declarado muerto el 01 de febrero. No es hasta ahora, cuando su esposa anunció la lamentable noticia.

“Mick falleció tristemente en el Hospicio de Irlanda del Norte. Le diagnosticaron Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) el 1 de febrero de 2023.Ingresó hace 10 días y fue atendido por el increíble equipo del centro. Falleció en paz, rodeado de familiares y amigos. No hay palabras para describir nuestro profundo dolor”, escribió en la publicación.

Su corto camino en la actuación

Michael Patrick tuvo una corta participación en distintas producciones televisivas; una de ellas la exitosa serie “Juego de Tronos”, en la que apareció en uno de sus episodios.

Además, formó parte del elenco de otras producciones como “Blue Lights”, “My Left Nut” y “This Town”. En Irlanda se convirtió en el primer actor con discapacidad en dar vida a Ricardo III de Shakespeare.