Diego Maradona aparece por sorpresa en la nueva serie de Harry Potter

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La magia no solo está en Hogwarts. Un detalle inesperado enloqueció al público luego que se dieran cuenta de la breve e inesperada aparición del legendario futbolista argentino, Diego Maradona, en la más reciente producción de Harry Potter.

El guiño futbolero de Harry Potter

En el especial “Harry Potter: The art behind the magic”, estrenado recientemente, los fanáticos más observadores notaron un detalle que pasó desapercibido para muchos y fue una foto o sticker del ícono argentino pegada en una de las escenas del detrás de cámaras.

El objeto aparece apenas por unos segundos, alrededor de los 30 segundos de metraje, en lo que parece ser una habitación donde Harry Potter se encuentra antes de llegar a Hogwarts.

Este pequeño pero llamativo detalle fue capturado por fans que no dudaron en compartirlo en redes, donde rápidamente se volvió viral.

¿Qué es "Harry Potter: The art behind the magic"?

El especial en cuestión ofrece a los fans una mirada exclusiva detrás de la producción de la nueva serie del famoso mago. A través de entrevistas con el equipo creativo y técnico, el documental explora el proceso de dar vida al mundo mágico de J.K. Rowling para una nueva generación.