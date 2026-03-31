El sorprendente salario de los jóvenes actores de la serie de ‘Harry Potter’

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La magia de Hogwarts regresa a la pantalla con la nueva serie de Harry Potter en HBO, una superproducción que ha puesto a ganar miles de dólares a las jóvenes estrellas Dominic McLaughlin, Arabella Stanton y Alastair Stout, en su primer protagónico.

Tras meses de especulaciones sobre el salario de los actores, un reporte publicado por el medio británico The Sun, finalmente reveló la cifra de sus ingresos.

El salario de los actores de ‘Harry Potter’

Cada uno de los protagonistas recibirá un salario total de 500,000 libras, un equivalente a $662,772 dólares por la primera temporada. Si desglosamos esta cifra, los pequeños actores ganarán aproximadamente 60,000 libras, unos $79,549 dólares por episodio.

“Este es un pago impresionante para tres niños que aún no han llegado a la adolescencia. Si mantienen este nivel, estarán en camino de convertirse en multimillonarios antes de cumplir 18 años", comentó una fuente cercana a la producción.

¿Quiénes son los nuevos Harry, Hermione y Ron?

La producción de HBO llevó a cabo un exhaustivo proceso de casting, seleccionando a los tres protagonistas de entre más de 32.000 aspirantes.

Dominic McLaughlin, de 12 años, es un actor escocés tendrá la tarea de interpretar a Harry Potter. Arabella Stanton, de 11, dará vida a la brillante Hermione Granger, mientras que Alastair Stout, de 12, se pondrá en los zapatos de Ron Weasley.