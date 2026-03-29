La elección del nuevo Severus Snape de Harry Potter desata una ola de odio en su contra

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Uno de los momentos más importantes del actor, Paapa Essiedu, se transformó en una polémica global. El británico, elegido para dar vida al icónico Severus Snape en la nueva serie de Harry Potter, ha denunciado una ola de acoso que incluye mensajes racistas y amenazas de muerte.

Los ataques al nuevo Severus Snape

Essiedu reveló que, tras anunciarse su fichaje, comenzó a recibir mensajes estremecedores. Algunos de ellos incluían amenazas explícitas contra su vida, reflejando un nivel de hostilidad que ha ido más allá de la crítica habitual.

El origen del rechazo está en parte de la comunidad de fans que cuestiona su elección para interpretar a Snape, un personaje que en las películas fue encarnado por Alan Rickman. Sin embargo, el tono de la reacción ha encendido alarmas por su carga racista y violenta.

El propio actor admitió que la situación le afecta emocionalmente, aunque ha decidido no abandonar el proyecto.

La respuesta del actor

Lejos de esconderse, Essiedu ha optado por responder con firmeza. Ha dejado claro que no permitirá que el odio defina su trabajo ni su interpretación del personaje.

El actor, que creció leyendo los libros de Harry Potter and the Philosopher’s Stone, señaló que este papel tiene un valor personal profundo. Su objetivo ahora es resignificar el personaje y aportar una nueva mirada que conecte con audiencias actuales.

Para él, la representación también juega un papel clave: quiere que nuevas generaciones puedan verse reflejadas en un universo que marcó su infancia.