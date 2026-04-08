Querido personaje de “En Familia con Chabelo” sobrevive en un mercado

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“En Familia con Chabelo” se convirtió en uno de los programas favoritos de los mexicanos, su presentador Javier López Rodríguez y sus míticos personajes invitados se catapultaron a la fama. En esta oportunidad, un querido excolaborador fue visto vendiendo en un popular mercado.

A finales de 2015, el espacio televisivo trasmitido todos los domingos por Canal 2 de Televisa puso fin a su emisión. Después de 48 años, Chabelo se despidió de su audiencia y se quedó grabado en el ADN de las familias que con su carisma logró ser uno de los conductores más queridos de la televisión en México.

El “Mago Jaime” se gana la vida en un mercado

Sebas Jaime de la Rosa Luqueño, mejor conocido por su personaje el “Mago Jaime” o “Yoyero de Chabelo” formó parte del elenco del programa durante los ochentas, su aparición en televisión todavía es recordada por muchos.

En la actualidad, a sus 76 años, fue captado en un mercado popular, ganándose la vida vendiendo dulces y yoyos para poder sobrevivir.

Un video difundido por el influencer “eltripon1", muestra las habilidades del actor con el yoyo mientras ejerce la economía informal.

Su historia de vida ha tocado una fibra sensible en los internautas por tratarse de una persona que gozó del reconocimiento del público, y que ahora, debe sobrevivir del día a día.

Una persona olvidada

Durante la entrevista, el querido personaje de “En Familia con Chabelo” conmovió al decir que sus “hijos lo han olvidado”. Sebas, no busca interés económico en sus hijas, sino acompañamiento.

“Tuve dos hijas, chafié con mi casa, construí una casa donde no era mi terreno. (...) Mis hijos ya me olvidaron”, comentó entre lágrimas.