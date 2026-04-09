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MiLB: Prospecto de Leones del Caracas no para de batear y acelera su llamado a Grandes Ligas

Las Medias Blancas de Chicago podrían subir al infielder venezolano si mantiene su buen nivel ofensivo

Por

Theoscar Mogollón González
Miércoles, 08 de abril de 2026 a las 08:29 pm
MiLB: Prospecto de Leones del Caracas no para de batear y acelera su llamado a Grandes Ligas
Foto: @willi_bergolla_jr15
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Entre los tantos prospectos que tienen los Leones del Caracas en el sistema de Ligas Menores de la MLB, uno de los que ha demostrado productividad con el madero es William Bergolla Jr. De hecho, se trata del pelotero más en forma que tiene en estos momentos Charlotte Knights, sucursal Triple-A de las Medias Blancas de Chicago.

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En su más reciente presentación, la del pasado martes 7 de abril, el carabobeño duplicó en cinco turnos para sumar su cuarto juego multi-hit de la temporada, justo la mitad de sus participaciones.

Pero lo que más resalta del gran presente de William Bergolla Jr. es que lidera toda Triple-A en el apartado de hits y de promedio al bate. Es así como no ha dejado de llamar la atención en el arranque de campaña, algo que podría beneficiarlo a corto plazo para un posible llamado a las Grandes Ligas.

Vale recordar que el prospecto de los Leones tuvo un muy productivo Spring Training con Chicago hace poco. En 16 encuentros bateó para .314 de promedio con dos dobles, cuatro remolcadas y cuatro anotadas.

Números de William Bergolla Jr. en la temporada 2026 de la MiLB (AAA)

  • 8 juegos
  • 29 turnos al bate
  • 15 hits
  • 4 dobles
  • 7 carreras impulsadas
  • 4 carreras anotadas
  • 2 bases robadas
  • .517 AVG
  • .576 OBP
  • .655 SLG
  • 1.231 OPS

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