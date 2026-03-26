Fórmula 1: Max Verstappen veta a periodista del hospitality de Red Bull

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Max Verstappen es de los pilotos más reclamados de la Fórmula 1. Lo que ha estado viviendo el neerlandés con Red Bull Racing en 2026 es inaudito en su carrera. En esa línea, un periodista británico intento participar en la rueda de prensa, pero fue vetado por el múltiple campeón.

Verstappen es rencoroso y lo demostró en el Gran Premio de Japón. Durante una zona mixta en el Hospitality de Red Bull, el piloto expulsó literalmente al periodista Giles Richards (The Guardian) por un encontronazo que tuvieron durante el GP de Abu Dhabi del 2025.

El Neerlandés fue claro cuando vio a Richards: "No hablaré hasta que él se marche". Luego de varias palabras entre ambos, el británico tuvo que salir de una zona controlado en su totalidad por Red Bull. De hecho, el piloto ejerció su derecho de admisión a la prensa en zona privada.

¿Por qué Max Verstappen vetó al periodista Richard Giles?

Max Verstappen confirmó que su decisión está vinculada a un cuestionamiento planteado durante la pasada temporada en Abu Dhabi. LA pregunta estaba relacionada a una penalización de 10 segundos que recibió el neerlandés en el GP de España por chocar con Russell.

Esta fue la pregunta que hizo explotar a Max:

Giles: "Max, perdiste ante Lando por solo dos puntos. ¿Qué opinas ahora sobre el incidente con George Russell en España? ¿Te arrepientes de ello al mirarlo con la perspectiva del tiempo?".

Verstappen: "Olvidas todo lo demás que sucedió en mi temporada. Lo único que mencionas es Barcelona. Sabía que eso saldría a colación. Ahora me estás poniendo una sonrisa estúpida. No lo sé".

Verstappen: "Sí, al fin y al cabo, es parte de las carreras. Uno aprende de la experiencia. El campeonato consta de 24 rondas. También recibí muchos 'regalos de Navidad adelantados' durante la segunda mitad de la temporada, así que también podrías cuestionar eso".

Max Verstappen: ¡Fuera!

Así fue la secuencia de la expulsión de Richard Giles por parte de Max Verstappen durante la rueda de prensa de Red Bull.

Verstappen: "Un segundo; no hablaré hasta que él se marche"

Periodista: "¿En serio?"

Verstappen: "Sí"

Periodista: "¿Por la pregunta del año pasado?"

Verstappen: "Sí"

Periodista: "¿Quieres que me vaya?"

Verstappen: "Sí"

Periodista: "Solo por la pregunta que te hice en Abu Dabi"

Verstappen: "Sí"

Periodista: "Sobre por qué tú..."

Verstappen: "Sí"

Periodista: "Sobre España"

Verstappen: "Fuera"

Periodista: "¿De verdad, de verdad estás tan molesto por eso?"

Verstappen: "Fuera. Sí. Fuera"

Después de que el periodista abandonara la sesión con los medios, Verstappen añadió: "Ahora podemos empezar".