Fórmula 1: Max Verstappen y una decisión sin vuelta atrás

Max Verstappen es uno de los pilotos más competitivos de los últimos 20 años de la Fórmula 1. Es un personaje que siempre quiere ganar y le da igual si tiene o no el mejor monoplaza. Sin embargo, los problemas de Red Bull Racing en 2026, lo hacen meditar la retirada de la F1.
Verstappen ha expresado por activa y por pasiva su imposibilidad de exprimir su monoplaza. No logra hacer una vuelta fuerte en clasificación ni en carrera. Algo que ya no divierte al neerlandés, por esta razón estaría pensando en el retiro tras terminar la temporada 2026.
Max sobre su continuidad: "La F1 No es divertida para mí en este momento, no seré el único que lo piensa. Si estás fuera de casa 22 carreras tiene que ser por algo que te guste". El de Red Bull fue claro y sin excusas: "Digo lo que pienso porque me importa mucho este deporte".
El piloto neerlandés critica que la actual normativa de unidades de potencia entre otras cosas: obliga a una gestión excesiva de la batería, impidiendo rodar al límite absoluto constantemente. Esta limitación tecnológica choca frontalmente con la competitividad de los pilotos.
¿Por qué Max Verstappen no se divierte en la Fórmula 1?
Max Verstappen no es feliz porque no tenga el mejor auto para ganar carreras. Eso literalmente es relativo para el neerlandés, lo que le frustra y la razón por la que pensaría en el retiro es por no poder competir al límite de debido al reglamento técnico 2026 que mata su instinto.
En 2024 tuvo durante el 70% del campeonato un peor monoplaza, siendo superado por McLaren y Ferrari. Sin embargo, el neerlandés ganó su cuarto campeonato con exhibiciones de pilotaje; un RB20 que era un toro sin control, pero Max lo domó y sacó su mejor rendimiento.
En 2025 fue un poco más de lo mismo, Verstappen no tuvo el mejor auto. Pero logró 6 victorias en las últimas 9 carreras para perder el título por 2 puntos contra Lando Norris y McLaren. No es tener el mejor auto, es ser competitivo y eso mantiene infeliz y sin diversión al neerlandés.
Calendario de la Fórmula 1 2026
- Gran Premio de Australia - 8 de marzo (1° - George Russell - Mercedes)
- Gran Premio de China - 15 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Japón - 29 de marzo (1° - Kimi Antonelli - Mercedes)
- Gran Premio de Miami - 3 de mayo
- Gran Premio de Canadá - 24 de mayo
- Gran Premio de Mónaco - 7 de junio
- Gran Premio de Barcelona - 14 de junio
- Gran Premio de Austria - 28 de junio
- Gran Premio de Gran Bretaña - 5 de julio
- Gran Premio de Bélgica - 19 de julio
- Gran Premio de Hungría - 26 de julio
- Gran Premio de los Países Bajos - 23 de agosto
- Gran Premio de Italia - 6 de septiembre
- Gran Premio de España - 13 de septiembre
- Gran Premio de Azerbaiyán - 26 de septiembre
- Gran Premio de Singapur - 11 de octubre
- Gran Premio de Estados Unidos - 25 de octubre
- Gran Premio de México - 1 de noviembre
- Gran Premio de Brasil - 8 de noviembre
- Gran Premio de Las Vegas - 21 de noviembre
- Gran Premio de Qatar - 29 de noviembre
- Gran Premio de Abu Dabi - 6 de diciembre