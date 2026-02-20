Brotherly Love remonta con gallardía en Meydan y suma 20 puntos hacia el Kentucky Derby

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 20 de febrero, el majestuoso hipódromo de Meydan, en Dubái, fue el escenario de una jornada electrizante. La penúltima competencia del programa de ocho carreras atrajo las miradas del continente americano debido a su importancia clasificatoria.

El Dubai Road to the Kentucky Derby, patrocinado por Al Tayer Motors, fue conquistado por el potro de tres años Brotherly Love (GB). Conducido magistralmente por la yoqueta Saffie Osborne para el establo de su padre, Jamie Osborne, el ejemplar aseguró 20 unidades en la ruta hacia el primero de la Triple Corona de Estados Unidos en Churchill Downs, que se disputará el próximo 2 de mayo.

Un triunfo con fuerza en el Medio Oriente

La prueba, séptima de la noche, se corrió en una distancia de 1 3/16 millas (1,900 metros) sobre arena, con una bolsa de AED 800,000. Antes de la partida, el panorama cambió drásticamente: Salloom, uno de los grandes favoritos, violentó su puesto y se escapó, quedando retirado automáticamente. Junto a las bajas de Rammaas y Awesome Fleet (IRE), el lote se redujo a once participantes.

Tras el salto inicial, el estadounidense Fire D’Oro tomó la vanguardia, seguido de cerca por Duke Of Immatin y Omaha Front. Mientras tanto, Brotherly Love (GB) accionaba en el penúltimo lugar, distanciado de los punteros. No fue sino hasta la curva final cuando comenzó su avance, para remontar posiciones hasta ubicarse quinto y lanzar su ataque sobre los líderes.

En el último furlong, mientras Duke Of Immatin dominaba bajo la presión de Lino Padrino y Omaha Front, Brotherly Love (GB) apareció con un empuje incontenible por el centro de la pista para sentenciar la carrera con un tiempo de 2:01.41. El marcador lo completaron Duke Of Immatin, Lino Padrino y Sary Shayan.

El ganador es un hijo de Zoustar (AUS) en Ruby Love (CHI), propiedad del Jim and Claire Ltd. Esta representa su segunda victoria en seis salidas, consolidándose ahora en la Ruta Europa-Oriente Medio camino al Kentucky Derby.