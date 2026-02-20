Real Madrid: El antecedente que condena a Fede Valverde

Suscríbete a nuestros canales

Real Madrid esta muy activo por la (presunta) situación de racismo en el Estadio Da Luz en Portugal. El equipo español, sin embargo, también se vio denunciado por el Benfica. De hecho, Federico Valverde tendría las de perder si UEFA está de acuerdo con el equipo portugués.

Benfica entiende que hubo una agresión de Valverde contra Samuel Dahl en el minuto 83. Una situación que denunciaron en UEFA, donde ni el VAR ni Francois Letexier sancionaron la acción. Esto será perjudicial para el equipo blanco, ya que hay un precedente que los condena.

Atlético de Madrid en 2025 demostró que las denuncias post-partido ante UEFA tienen éxito. Aquella queja resultó en multas de hasta 40,000 euros y suspensiones condicionadas. Todo por gestos de: Rudiger, Mbappé, Vinicius, Ceballos y Bellingham a la grada tras terminar el juego.

Esta efectividad motiva al Benfica a perseguir a Federico con confianza legal. Al existir un historial reciente de castigos por "conductas inapropiadas", el organismo europeo se ve presionado a actuar con la misma severidad, lo que pone al charrúa en una situación complicada.

El escenario de sanción para el Real Madrid perjudica al Benfica

Real Madrid envió varios documentos a UEFA presentando pruebas sobre el Caso Vinicius Jr - Prestianni. La denuncia del Benfica a Federico Valverde sobre el intento de agresión solo va a traer que el ente organizador del fútbol en Europa se ponga mucho más tenso.

Si UEFA aplica un castigo a Valverde, está supeditado a una ejemplar contra Prestianni y el club portugués. No van a sancionar a un jugador del Real Madrid, luego de un (presunto) caso de racismo, donde incluso el gobierno portugués está investigando.

En esa línea, la situación del equipo de Lisboa solo echa más leña a un fuego que no van a poder controlar. Donde dicho sea de paso, si UEFA sanciona al jugador argentino, también le caerá una sanción monumental al Benfica (justificar) y su estadio la reprobable conducta de un sector de su afición.