Real Madrid: Federico Valverde rompe el silencio sobre su última suplencia

Federico Valverde es de los jugadores más valorados por el Real Madrid. No solo por su rendimiento, sino por sus valores y todo lo que defiende, quiere y respeta al club español. Tras una serie de polémicas, él uruguayo se mostró contundente y explicó su suplencia en Champions League.

Valverde fue suplente contra el FC Kairat Almaty en la Jornada 2 de la UEFA Champions League. Una situación que causó polémica, porque había participado en la rueda de prensa previa al duelo; donde destacó que no le gusta jugar como lateral derecho, algo que ya hizo en el pasado.

La sorpresa saltó cuando antes de iniciar el juego, salta la alineación del club blanco y no aparecia Fede en el once titular. Lo que causó polémica, tras el partido varios medios y periodistas que siguen la actualidad del club merengue indicaron que el uruguayo se había negado a jugar.

¿Qué dijo Federico Valverde sobre los rumores de negarse a jugar?

Federico Valverde que no solo es un emblema de este actual Real Madrid, sino que además es uno de sus capitanes. El uruguayo al leer que se negó a jugar se mostró eufórico por la polémica; pero dejó claras muchas cosas que la afición ya valoró, pero que ahora toma otra dimensión.

Comunicado de Federico Valverde

"He leído varios artículos dañando mi persona. Sé que he tenido partidos malos, soy consciente. No me escondo y doy la cara. Realmente estoy triste. De mí pueden decir muchas cosas, pero bajo ningún punto de vista pueden decir que me niego a jugar. He dado todo y más por este club, he jugado fracturado, lesionado y jamás me he quejado ni he pedido un descanso".

"Tengo una buena relación con el entrenador la cual me hace sentir con la confianza de poder decirle cuál es la posición que más me gusta dentro del campo, pero siempre, siempre le hice saber que estoy disponible para cumplir en cualquier lugar, en cualquier viaje y en todos los partidos Deje el alma en este club y lo seguiré haciendo, aunque a veces no alcance o no esté jugando como quisiera, lo juro por mi orgullo que jamás me rendiré y lucharé hasta el final jugando donde sea".

Fede Valverde y su 2025-26

Pajarito Valverde no ha tenido el mejor inicio de temporada con el Real Madrid. Aún se adapta a su nuevo rol y no está siendo sencillo para él a nivel futbolístico. Con eso en mente, aún tiene mucho que mejorar, pero es un emblema para el equipo, los jugadores y la afición junto al cuerpo técnico lo valoran y esperan su mejor nivel.