Real Madrid provoca impacto inédito en su visita a Kazajistán por Champions League

El Real Madrid se encuentra a sol un par de horas de vivir un partidos sin precedentes en su historia en la UEFA Champions League. Los merengues estarán en busca de su segunda victoria en este inicio de temporada cuando se midan al Kairat, uno de los equipos debutantes en la competición y que forma parte de la máxima categoría de Kazajistán.

La histórica visita del equipo blanco al mencionado territorio ha generado una enorme expectación en el país centroasiático, que vive este acontecimiento como un auténtico hito nacional. Por primera vez, el conjunto blanco se enfrentará al Kairat Almaty, un partido que va más allá de lo deportivo y que ha despertado un entusiasmo sin precedentes entre los kazajos.

El embajador de Kazajistán en España, Danat Mussayev, expresó con emoción la magnitud del evento, asegurando que la llegada del Real Madrid es más significativa que una visita oficial, destacando el impacto cultural y simbólico que tiene para su país. El equipo de Kairat debutó en la 'Orejona' con revés (4-1) ante Sporting de Lisboa, el pasado jueves 18 de septiembre.

Real Madrid genera impacto en su visita a Kazajistán

Mussayev subrayó que este encuentro representa una auténtica fiesta del fútbol, especialmente para los habitantes de Almaty, ciudad que acoge este histórico duelo. La presencia de un club del prestigio del Real Madrid no solo eleva el nivel del deporte en la región, sino que también proyecta a Kazajistán en el mapa futbolístico internacional.