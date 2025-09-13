MLB

MLB: ¡Para la calle! Francisco Alvarez aumenta la esperanza de Mets con espectacular jonrón

El receptor venezolano ahora tiene ocho cuadrangulares en la presente temporada

Por Alejandro Jesús Fernández
Viernes, 12 de septiembre de 2025 a las 09:05 pm
Foto: MLB
Los Mets de Nueva York afrontan a partir de este viernes una de las series más importantes de la temporada 2025 de Grandes Ligas, puesto que están solo 1.5 por encima de Rojos de Cincinnati en la última plaza que da cupo por el comodín de la Liga Nacional.

El cuadro dirigido por Carlos Mendoza debe salir airoso en estos tres compromisos frente a Rangers de Texas en el Citi Field de Nueva York si quiere estar en octubre. Para ello es fundamental también el aporte que pueda ofrecer Francisco Alvarez.

El receptor venezolano busca aportar a los Mets de Nueva York

Recién salido de una larga lesión, el receptor venezolano busca ser uno de los artífices en esta clasificación, demostrándo este 12 de septiembre, en la parte baja del tercer episodio, con el juego 6-0 a favor de los texanos.

Un resultado catastrófico en las aspiraciones de los Mets, por lo que el venezolano puso manos a la obra y apenas iniciado el episodio la sacó del parque ante los envíos de Jacob DeGrom, quien vio como la pelota cayó en lo más profundo del jardín derecho.

Francisco Alvarez salió del mal momento

Este cuadrangular de 365 pies significó la octava vez que la saca del parque en la presente campaña. A esa cifra le añade unos 10 dobles y un triple. Además, totaliza 23 remolcadas y 25 anotadas en nada más que 64 compromisos, con un promedio al bate de .254.

A su vez, este batazo sirve para acabar con la mala racha ofensiva que ha estado afrontando, puesto  que en los siete compromisos más recientes exhibe un average de .118, con solo par de hits en 17 comparecencias.

