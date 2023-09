Anuel AA reaccionó al video de su hija Cattleya publicado por Yailin ‘La Más Viral’

Este domingo, la cantante dominicana Yailin ‘La Más Viral’ enterneció a sus seguidores al mostrar como nunca antes la carita de su hija Cattleya, y también momentos inéditos del nacimiento y de cómo afrontó la intérprete el parto para darle la bienvenida a su primogénita, fruto del matrimonio que tuvo con el boricua Anuel AA.

La artista incursionó en el género bachata y así darle vida a “Mía”, una canción que le dedica a la pequeña y hacer oficial su presentación al público, pues recordemos que, hace unos meses se armó una trifulca por redes sociales cuando el reggaetonero posteó una fotografía de su hija cuando aún Yailin no estaba preparada para mostrarla al mundo.

“Que tú me llevas al cielo, tú me enredas en tu magia de amor y para serte sincera, contigo siempre he sentido lo mejor. No hay nadie más que yo ame como a ti. Bonita por fuera, bonita por dentro. Eres hermosa, eres igual a mí”, es parte de lo que se escucha en el tema que vino acompañado de un videoclip que hasta el momento sobrepasa los 3 millones de visitas.

El audiovisual corrió como pólvora y obviamente llegó al radar de Anuel, quien manifestó haberse conmovido al ver lo bella y grande que está su hija a seis meses de haber nacido. “Hoy iba a anunciar música nueva, pero mi hija me dejó sin palabras, está hermosísima. No le presten atención a lo negativo. MÚSICA NUEVA EN CAMINO”, escribió en Instagram.

Aunque el intérprete de “Medusa” buscara mostrar su lado más vulnerable al expresar su amor por su segunda hija, los internautas lo criticaron por el hecho de que publicó un carrete de nueve fotografías suyas y solo una de la bebé, sacada del mismo video de ‘La Chivirika’, por lo que revivieron la polémica entre él y Tekashi cuando este último lo acusó de haber abandonado a su hija y no darle dinero para su manutención.

“Gran ventaja de Anuel: todos los hijos son idénticos a él”, “Buscando sonido con algo de su hija que no conoce ni busca… normal”, “’Mi hija está hermosísima’ y 9 fotos tuyas y una de ella que además es un pantallazo”, “El padrastro haciendo mejor el papel de papá que tú”, “¿Y para cuándo pasas la manutención?”, “Que triste que pueda ver a la hija solo por lo foto”, reaccionaron sus seguidores. Y es que, cabe destacar, que en el video aparece 6ix9ine, la nueva pareja de Yailin, muy cercano a la niña, lo que demostraría que Anuel ya no tiene mucho qué hacer en la vida de la bebé.

Recordemos que, hace unos meses, el puertorriqueño publicó una fotografía de Cattleya sin el consentimiento de su exesposa, y consiguió que Daniel Hernández, nombre de pila de Tekashi, le diera hasta con el tobo y lo calificara de “rata”. “Eres una r@t@. No es mi lugar que Dios me perdone por este comentario pero te pasaste subiendo esa foto. Es tu hija tienes todo el lugar pero nunca has hecho nada para esa niña en 3 meses”, dijo estadounidense.