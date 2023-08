¡Se prendió! Yailin “La Más Viral” y Tekashi 6ix9ine le lanzan tremenda punta a Anuel AA

La rapera dominica Yailin “La Más Viral” continúa presumiendo en redes sociales lo feliz que es su relación junto al cantante urbano Tekashi 6ix9ine, recientemente compartieron en redes sociales una de sus salidas nocturnas.

En el video se aprecia a la controversial dominicana llenando de besos y mucho amor al intérprete de “Pa Ti”, pero lo que más causo sensación y sorpresa en las plataformas 2.0 es que en el fondo del video se escucha la nueva canción de la colombiana Karol G, “Mi Ex tenía razón”.

Yalin que cuenta con 25,9 millones de seguidores en Instagram se aprecia cantando la estrofa de la canción que dice “Mi ex tenía razón. Dijo que no iba a encontrar uno como él y me llegó uno mejor”, una fuerte punta para el padre de su pequeña hija Cattleya.

Luego de que la colombiana lanzó al mercado el pegajoso tema que cuenta con una gran popularidad en la plataforma digitales, muchos medios aseguran que es una fuerte indirecta contra Anuel AA, para demostrarle lo feliz que es ahora al lado del Feid.

Como era de esperarse la publicación levantó gran polémica en redes sociales, internautas alegan que el nuevo amor de Yailin es mucho mejor y más feliz que cuando estaba con el intérprete de “Medusa”.