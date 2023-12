¿Se acabo el amor? Yailin “La Más Viral” y Tekashi 6ix9ine se echan cuchillo (+Videos)

Las redes sociales están color de hormiga brava para los cantantes Yailin “La más Viral” y Tekashi 6ix9ine, y es que, el miércoles 13 de diciembre a través de las plataformas 2.0 se volvió tendencia una imagen de la dominicana con el rostro golpeado lleno de sangre, lo que despertó una gran cantidad de rumores en los cibernautas, que alegaban que fue golpeada por su novio.

Ante todos los rumores y especulaciones la intérprete de “Pa’ ti”, la tarde de este jueves 14 de diciembre rompió el silencio y confesó lo que realmente sucedió, alegando que la procedencia de la polémica imagen tiene que ver con una persona a quien rechazó para formar parte de un proyecto.

“Lo que pasó es que Dani y yo tuvimos un accidente, fuimos a una discoteca, pero como eso no salió a la luz para no preocupar, yo no dije nada. Esa foto la tenía una persona y se puso a llamar a todo el mundo, si yo no quiero trabajar contigo no seas obsesionada con la gente”, aseveró.

Sin embargo, la situación se tornó mucho peor, ya que minutos más tarde de las declaraciones de la expareja del rapero Anuel AA, comenzaron a salir más clips del momento, en uno de ellos, se desveló una llamada que la cantante hizo a un programa de radio suplicando ayuda por estar según siendo violentada por 6ix9ine.

En el clip se escucha a la dominicana muy agitada conversando con un hombre que le dice. “Te voy a mandar a la seguridad mía a buscarte allá, ten el teléfono en la mano no le sigas rogando, el te va a buscar y te va a recoger oíste”. A lo que Yailin responde. “El se quiere hacer la víctima, cuando yo hago algo se graba y cuando él me está dando yo no lo hago”.

Tekashi no dudo en responder a las declaraciones de la madre de Cattleya, con un video negando que violentó en algún momento de su relación a Yailin. Mientras que en otro clip se nota a la artista con un cuchillo amenazándolo.

“Lo que necesita Yailin es amor y que la protejan. En vez usar a Yailin para tu podcast, y tu formar de sonidista tenías que analizar que Yailin es una persona que está pasando pos parto no se usa para tu canal de YouTube”, es el mensaje que envió Tekashi al programa de radio que reveló el audio.