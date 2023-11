Esto fue lo que dijo Tekashi 6ix9ine sobre un posible matrimonio con Yailin 'La Más Viral' (+Video)

Si desde que salió a flote su "colaboración" con Yailin 'La Más Viral', el rapero estadounidense Tekashi 6ix9ine no ha tenido respiro en la vida pública, ahora mucho menos luego de que fuera arrestado por supuestamente haber golpeado a dos productores dominicanos que se encontraban grabando junto a su pareja, por lo que el artista estuvo nueve días tras las rejas.

Al salir del penal, el cantante agradeció el apoyo a todos los dominicanos que estuvieron a las afueras del hotel donde fue detenido acompañándolo y dejando ver su respaldo, razón por la cual el hombre se fue junto a 'La Más Viral' a repartir dinero a las personas de la comunidad de La Vega, una zona vulnerable de Santo Domingo.

Hace unos días fue publicada su primera entrevista formal después de lo sucedido, en la que se abordaron algunos temas como su proceso judicial y su libertad condicional que no le permitirá salir por seis meses del país caribeño, lo que lo llevó a vivir felizmente junto a Yailin. Asimismo, el intérprete de "Gooba" descartó haber ido a propinarle una golpiza a los productores y también negó que tuviera un ataque de celos, como se comentó al principio, cuando aseguraron que también había golpeado a su pareja.

Precisamente hablando de su compañera en el tema "Pa' ti", el presentador de Alofoke Show, le preguntó sin pelos en la lengua si sería capaz de casarse con la dominicana, dejándolo sorprendido pero obteniendo una respuesta inmediata sobre eso. "Eso lo hablamos entre ella y yo", fue lo que dijo el norteamericano, dejando una puerta abierta a un posible avance en su relación.

Recordemos que desde hace varios meses, ambos artistas han manifestado su amor bajo la excusa de ser "colaboradores musicales", pero, la química que existe entre ambos es algo que no se puede ocultar, además, no se han parado en artículos para publicar todo lo que viven juntos, sus nuevas experiencias y sobretodo las atenciones que recibe la ex de Anuel por parte de Daniel Hernández, nombre real de 6ix9ine.

Si se llega a consumar el amor legalmente, este sería el segundo matrimonio para la cantante de 'Chivirika', pues recordemos que, en junio del año 2022, contrajo nupcias con el cantante puertorriqueño, Anuel AA, unión que duró solo unos meses pero dejó como resultado a Cattleya, la hermosa bebé que recibieron en marzo de este año.