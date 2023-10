¡Le pusieron los ganchos! Así se llevó la policia de República Dominicana al rapero Tekashi 6ix9ine (+Video)

Después de haber sido acusado por el rapero Diamond La Mafia de haber golpeado a dos productores en su estudio de grabación, el estadounidense Tekashi 6ix9ine fue arrestado mientras se hospedaba en un hotel de República Dominicana la noche de este domingo 15 de octubre, tras ser buscado como “palito e’ Romero” por parte de las autoridades caribeñas.

“6i9xine acaba de llegar al estudio, mi estudio, y agredió a todos mis productores (…) Porque yo estaba haciendo una canción con Yailin, escribiéndole un tema, y desbarató a todo el mundo, pero yo me acababa de ir”, comentó Diamond, quien también denunció que el estadounidense había golpeado a la joven de 21 años. “Y agarró a Yailin por ahí. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también”, explicó.

Sin embargo, la reggaetonera decidió salir en defensa de su pareja y aclarar que no está siendo maltratada y tampoco está separada del cantante, como se había especulado. Asimismo, manifestó su molestia de que “la gente invente cosas sobre ella”. Entre tanto, no se refirió a las acusaciones que salpicaban a su “colaborador” en cuanto a la agresión a los productores.

Según el reporte del diario La Opinión, la policía rodeó el hotel en el que se encontraba el rapero de origen mexicano, quien se dice estuvo intentando salir del país para evadir a la justicia: “Agentes de la Dirección Central de Investigación (Dicrim) de Domicana se apostaron a las afueras del Hotel El Barco en la Bahía, donde estaba Daniel Hernández (nombre real del rapero)”.

Al momento de su detención, fanáticos del artista se encontraban en las afueras demostrándole su apoyo, incluso hasta lloraron al ver cómo se lo llevaban. Aunque se maneje la información de que fue capturado por las autoridades, su abogado repicó e informó que el cantante de “Shaka Laka” se entregó de manera voluntaria. “No creeremos en ningún tipo de actuación ilícita”, se lee en el comunicado.

Tekashi también enfrentaría cargos por allanamiento por lo que desde el sábado 14, la fiscalía de la provincia de La Vega habría solicitado a la corte una orden de arresto en su contra. Y es que, además, todo se podría complicar aún más, pues de acuerdo a los informes, los golpes que le propinaron a los productores provocaron heridas que sanarían en más de 20 días.

No es la primera vez que el americano pisa una cárcel, en el año 2018 fue arrestado en Nueva York, tras ser acusador de estar vinculado al crimen organizado y poseer armas de fuego. Fueron 13 meses los que duró encarcelado y el 18 de diciembre de 2018 lo sentenciaron a dos años de prisión y cinco más de libertad condicional, lo que este nuevo pleito le podría acarrear una condena mayor.