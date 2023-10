Yailin 'La Más Viral' reaparece luego que acusaran a Tekashi 6ix9ine de haberla golpeado

Y cuando pensaban que no se le podía sacar "más jugo" a la relación entre los "colaboradores" Yailin 'La Más Viral' y Tekashi 6ix9ine, un nuevo escándalo se le suma a la pareja. Y es que, el pasado 13 de octubre, el rapero Diamond "La Mafia" acusó al estadounidense de haber golpeado a sus productores y también a la dominicana.

"Agarró a Yailin por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también... Ella no más se oía en la llorando en la llamada", dijo el también dominicano. Asimismo, afirmó que 6ix9ine no la deja en paz y vive celándola de él. Ninguno de los tortolos había salido a confirmar o desmentir esta y otras especulaciones, pero, recientemente la ex de Anuel AA manifestó su descontento ante todo lo que se ha estado hablando. A través de sus historias en Instagram, la intérprete de "Mía", dejó claro que no está siendo maltratada.

"Normalmente no hago esto, pero estoy cansada de que la gente invente cosas sobre mí todo el tiempo. Estoy súper bien, enfocada, trabajando para mi hija, mi mamá y mis fans. No estoy separada, ni estoy siendo abusada. Solo quiero trabajar en paz", aclaró la cantante, quien también anunció que próximamente se viene su primer álbum.

Entre tanto, Yailin le agradeció a sus fanáticas por el apoyo y por acompañarla en todo momento. De esta manera, la artista de 21 años confirmaría que todo se encuentra bien en su relación que comenzó como una colaboración musical y con el pasar de las semanas fue surgiendo el amor, y ahora, ambos jóvenes se han encargado de hacer público el cariño que existe entre ellos.

Recordemos que, antes de toda esta polémica, también se estuvo comentando que, los polémicos intérpretes habían terminado su relación, después de que los internautas se percataran de que habían eliminado todo rastro de las publicaciones que tenían en conjunto. Además, se estaba comentando que la morena estaría esperando su segundo hijo, esta vez de Tekashi.

"Una fuente cercana a Yailin 'La Más Viral' nos contó que la cantante está embarazada de su colaborador Tekashi. No pudieron darnos más datos, pero nos confirmaron que es cierto", dijo Lili Estefan en el programa "El Gordo y La Flaca".