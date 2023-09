¡Se acabó el misterio! Revelan posible causa de la separación de Yailin ‘La Más Viral’ y Anuel AA

En febrero de este año se conoció que, el cantante puertorriqueño Anuel AA y la dominicana Yailin ‘La Más Viral’, se habían separado a escasas semanas de recibir a su primera hija en conjunto, Cattleya Gazmey Guillermo. Tras el anuncio, muchos quedaron con la duda sobre la razón de su ruptura, tomando en cuenta que a pesar de los rumores que venían rodando, ambos se veían muy felices a la espera de su bebita.

Con una íntima boda civil en República Dominicana en el 2022, los reggaetoneros unieron sus vidas después de pocos meses de relación. Su luna de miel la disfrutaron en Europa mientras el artista estaba de gira de conciertos por ese continente, y realmente pintaban ser una bonita pareja hasta que regresaron a Puerto Rico donde comenzaron las especulaciones de que la pareja estaría en una severa crisis, y hasta aseguraban que ya estarían agilizando su divorcio.

Ahora bien, todo parece indicar que la violencia que supuestamente sufrió ‘La Más Viral’ por parte del padre de su hija, no fue el motivo por el que terminaron, pues recientemente salieron nuevas versiones sobre el caso. De acuerdo a la información difundida, la verdadera causa es que la cantante de “Chivirika” habría incumplido el acuerdo prenupcial en el que rezaba que no podía quedar embarazada en los próximos dos años de matrimonio, cuando quedó en estado de la niña.

Esto daría a entender, que cuando supieron que estaban “embarazados”, tuvieron algún tipo de confrontación pues el intérprete de “China” no habría estado de acuerdo con la llegada de su hija, y los fue llevando a debacle hasta que ya no pudieron más y aunque se vieron muy felices en el nacimiento de ‘Cata’, no existe ningún tipo de reconciliación entre ellos.

Yailin ‘La Más Viral’ ha estado en tendencia desde la semana pasada luego de publicar en revelador audiovisual mostrando oficialmente a la pequeña de seis meses, y lo hizo de una tierna manera pues le dedicó un tema llamado “Mía”, que acompañó con imágenes inéditas del día de su llegada al mundo, además de su crecimiento, tiempo en familia y hasta los momentos que comparte con la nueva pareja de su madre, el rapero Tekashi 6ix9ine.