Culpan a Tekashi 6ix9ine de golpear a Yailin 'La Más Viral' en medio de un ataque de celos (+Video)

Los escándalos para los cantantes Tekashi 6ix9ine y Yailin 'La Más Viral' no cesan, y es que, durante toda la semana se ha estado comentando de una posible ruptura entre ellos, luego que desaparecieran de sus redes sociales cualquier rastro que tenían juntos, cuando es habitual que publiquen los momentos que comparten ambos.

De acuerdo a las declaraciones del rapero Diamond La Mafia, Tekashi llegó con otros hombres a su estudio de grabación en República Dominicana, donde se encontraba grabando una canción con la 'La Más Viral', y los golpeó brutalmente por celos.

"Él llegó de sorpresa y desbarató a todo el mundo (...) 69 se tiró aquí al estudio mío celándome con Yailin, yo con mi mujer aquí y partió a todos mis productores. Yo me acababa de ir hace cinco minutos", explicó el dominicano. De igual forma, notificó que el rapero estadounidense también le pegó a la artista de 21 años, a quien le habría mentido diciéndole que estaba en Miami y no en República Dominicana.

"Agarró a Yailin por ahí también. Ella que me excuse porque le tengo cariño y tal vez ella no quisiera que esto saliera a la luz, la desbarató también... Ella no más se oía llorando en la llamada", indicó, mientras que a Tekashi le dijo: "Esa pobre muchacha lo que vino fue a trabajar porque tú la tienes en zozobra celándola conmigo de hace rato".

Esto llega después que se rumorara que la ex de Anuel AA estaría embarazada del rapero y la desaparición de sus fotos y videos juntos sería parte de una estrategia. Sin embargo, hasta el momento ninguno de los implicados ha salido a declarar sobre estos temas.

Esta no es la primera vez que Tekashi es señalado de haber golpeado a su colaboradora, como ellos se nombran. Apenas hace un mes, reportaron que Yailin habría llamado al 911 para denunciar supuestas agresiones por parte de su novio.