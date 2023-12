Más leña pa'l fuego: Yailin habla sobre 6ix9ine y sus heridas (+Video)

Yailin "La Más Viral" al parecer rompió el silencio esta semana sobre su cómo es su relación con el rapero Tekashi 6ix9ine, luego de que saliera a la luz una fotografía donde aparece con la cara golpeada y surgieran especulaciones en torno a su novio.

Este nuevo capítulo en su polémica vida, surgió a tan sólo unos días de que la cantante desapareciera de la red social Instagram, por lo que los rumores en contra de Tekashi aumentaron. "Yo nunca estoy dando explicaciones de nada: que digan lo que digan. El caso es: si yo no quiero trabajar con una persona, o sea, no es obligado trabajar contigo", dijo clip que proporcionó VGmediaPR a "People en Español".

La cantante agregó que: "La razón es: yo pasé un accidente con ‘Dani’ (Tekashi 6ix9ine), fue en la discoteca, salimos de discoteca, pero como eso no salió a la luz y todo fue algo ‘chill’ (tranquilo) para no preocupar y yo no dije nada", manifestó en un video donde aclaró lo ocurrido. advirtió Yailin.

Pero todo volvió a escalar luego que horas más tarde de hoy, surgiera un video donde se escucha a la dominicana gritando y llorando mientras rogaba por ayuda en el programa Alofoke por el supuesto maltrato de Tekashi. Santiago Matías, locutor del programa, transmitió la llamada en vivo y le prometió que la ayudaría.

Por su parte, 6ix9ine no se quedó callado y en un en vivo se defendió y negó toda la información. "Ella hizo una llamada impulsiva (y) alguien abusó de eso y se aprovechó", dijo Tekashi.