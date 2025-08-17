Las ausencias del Real Madrid para el inicio de LaLiga 2025-26

Suscríbete a nuestros canales

El Real Madrid este martes 19 de agosto arrancará su temporada 2025-26 con el reto de levantar su 37ª Liga. El telón para los blancos arrancará desde el Santiago Bernabéu con la visita de Osasuna. Ese encuentro marcará el inicio de una nueva era madridista con Xabi Alonso y luego de una corta pretemporada, que solo tuvo un lapso de 15 días.

Por lo tanto, la afición merengue vera nuevamente a sus jugadores tras 87 días del último partido disputado en el coliseo blanco. Realmente, será una nueva era blanca, ya que hay muchas caras nuevas, que si bien es cierto se estrenaron en el Mundial de Clubes con l camiseta del Real Madrid, no lo han hecho frente a la afición en el Santiago Bernabéu

Xabi, tendrá su primer partido oficial como técnico frente a la afición de Madrid. Mientras que, Dean Huijsen y Trent Alexander-Arnold, su primer partido en casa. Carreras y Mastantuono, harán su estreno con la camiseta blanca en un encuentro oficial, además serán presentados al público merengue.

Jugadores ausentes

Sin embargo, no todo será color de rosa. Hay una lista importante de jugadores blancos que no estarán disponibles para disputar ese primer encuentro. Por ahora, son cinco los nombre que no entraron a la primera convocatorio liguera del técnico español. Endrick, Jude Bellingham, Antonio Rüdiger, Ferland Mendy y Eduardo Camavinga.

Endrick

El nuevo ‘9’ del Real Madrid continúa de baja luego de haber sufrido una lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha frente al Sevilla el pasado 18 de mayo. El brasileño aún no está listo para regresar.

Jude Bellingham

El centrocampista tampoco estará. Continua su recuperación luego de someterse a una operación en el hombro izquierdo el 16 de julio en Londres, el inglés no entrará en convocatoria con el Real Madrid hasta mediados de octubre, ya que se estima una recuperación de tres meses aproximadamente.

Antonio Rüdiger

Antonio Rüdiger sigue sancionado. El alemán fue expulsado con roja directa por De Burgos Bengoetxea en la final de la Copa del Rey ante el Barcelona el pasado 26 de abril, por lo que sigue pagando el castigo que son seis partidos.

Mendy y Camavinga

Los dos franceses siguen siendo duda para el inicio liguero. Ferland Mendy mantiene su recuperación de la rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho y todo indica que no estará ante ante Osasuna.

La otra incertidumbre es Eduardo Camavinga. El centrocampista sufrió un esguince en el tobillo derecho el pasado viernes 8 de agosto y apunta a unos diez días de baja.