La Fábrica es un diamante para el Real Madrid

Si hay un equipo que sabe sacar provecho de cantera, ese es el Real Madrid. Aunque hay jugadores de la cantera que pasan a ser extrañados tras su explosivo en los grandes equipos, el club blanco no ha dejado de aprovechar el flujo económico y las facturas que dejan los jugadores a temprana edad luego de su formación. El Real Madrid, ha superado el ingreso de los 450 millones de euros en las últimas dos décadas por La Fábrica, arribando a 468,8M€.

El club blanco sabe muy bien hacer negocio, incluso es uno de los gigantes de Europa en cuanto a esto se refiere. Van encaminados a alcanzar los 500M€. Es por eso que les es difícil colocar canteranos en el primer equipo; ya que sabe cómo convertirlos en oro, y realmente La Fabrica es una forma contundente de hacer dinero.

Aunque, como bien dijimos, el Madrid es un rey de los negocios y tiene un formula frente a sus canteranos que no es discutible. Por lo general, conservar el 50% de los derechos del jugador, sin embargo manejan otras opciones, como recompra o derechos de tanteo. Es decir, el Real Madrid no suelta a sus canteranos del todo.

Todo está estrategia del Real Madrid es por si llega surgir algún arrepentimiento a futuro.

¿Escape de talentos para el Madrid?

No todo es color de rosa ni hacer dinero para el Madrid, ha tenido sus fugas de talento que han tenido que recuperar, tal como el caso de Fran García o como Valverde. Regresar, muchas veces es la aspiración de muchos canteranos que han sido repartidos por todo el mundo. La esperanza está en crecer para demostrar y esperar su momento. Sin embargo, en el camino dejar dinero

Lista de talentos repartidos

Los canteranos blancos estan regados por muchas partes pero no han partido sin dejar un buen billete. Víctor Muñoz ha generado 5M€ (Osasuna) y Obrador, otros 5M€ (Benfica). Este verano se suman 21,3M€ de ingresos por jugadores de la cantera. Hay que contabilizar también a Yusi (Alavés) y Chema Andrés (Sttutgart), con 3M€ cada uno, a Jacobo Ramón (Como), con 2,5M€, otros 2M€ de Álvaro Rodríguez (Elche) y los 800.000€ que ha soltado el Leganés por Marvel.

Realmente, La Fabrica es una mina que no termina su ciclo. El club merengue, recibirá del Girona el 50% de la plusvalía del traspaso de Miguel Gutiérrez al Nápoles, lo que se traduce a unos 7 millones. Y en el futuro pueden redimensionarse la operación que ha llevado a Javi Hernández del Leganés al Al Arabi qatarí. Lo que supone unos millones sobre la mesa.

Seis jugadores convertidos en 250M€

El canterano que más dinero ha generado al Real Madrid es Morata. Y al parecer tendrá ese récord por mucho tiempo más. Sólo él facturó 80M€ a los blancos. En esa misma lista están: Achraf y Marcos Llorente, quienes permitieron ingresar 40M€ cada uno. Aunque al primero de este renglón se le ha extrañado, y revisando con cautela ingresó 3M€ más en variables. Mientras que Odegaard, 35M€ y la de Jesé, 25M€. Todos estos seis nombres suman un total de 250M€ que han ingresado al presupuesto blanco.

Medalla de Plata para el Real Madrid

Todo este informe de eToro, hecho en base a los valores de Transfermarkt, confirma al Real Madrid como el segundo club que más ingresos ha generado a través de su cantera que la última década. La presea de oro es para el Benfica, quein arribó a la exorbitante cifra de 543M€ y la de bronce, para el Ajax con 376M€.

Luego, en el informe aparece el Sporting CP (363M€) y Mónaco (327M€). Barcelona y Atlético de Madrid cierran el Top-10, con 252M€ y 250M€, respectivamente.