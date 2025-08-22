Asfoora derrochó clase tras ganar su pase la Breeders’ Cup Turf Sprint

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este viernes en York, donde se celebró otro día del Festival de Ebor, se llevaron a cabo una serie de carreras entre ellas el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe S. (Gr1) competencia que sirvió de clasificatoria para la Breeders’ Cup Turf Sprint, a correrse en noviembre en el hipódromo de Del Mar.

Asfoora se llevó su primera victoria del año

Asfoora, en una gran demostración de calidad y derroche de clase se reivindicó tras tres derrotas consecutivas en los hipódromos de Morphettville, Ascot y Goodwood, para remontar esta mañana en York, para ganar el Coolmore Wootton Bassett Nunthorpe S. (Gr1), prueba que pertenece a la Breeders’ Cup Challenge Series, y que otorgó un puesto para la Breeders’ Cup Turf Sprint.

Asfoora, con la monta de Oisin Murphy, que regresó luego de suspensión salió del medio de un pelotón de 17 yeguas, que salieron muy compacto desde la partida. En los últimos 100 metros surge Asfoora, que aprovechó un claro para colocarse a la punta y llegar con una ventaja de un largo y medio sobre Ain’t Nobody y Frost At Dawn.

Asfoora, de siete años hija de Flying Artie en Golden Child por I’am Invencible, es entrenada por Henry Dwyer, ahora colocó su récord en 11 victorias en 27 presentaciones con ganancias de $2.108.890 para su propietario y criador, Noor Elaine Farm Pty Ltd. Con este triunfo, son cinco las victorias en carreras de grupo y la segunda en el Grupo 1, la primera fue el King Charles II S. el pasado año en Ascot.

Además, es ganadora de los grupos 2 del Metcap Finance Schillaci Stakes y el McCafe Caufield Sprint, ambas en Caulfield. De igual manera, es ganadora McCafe Stakes (G3) en este mismo óvalo.