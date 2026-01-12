Farándula

Globos de Oro 2026: Los triunfadores de la ceremonia

La gran noche cinematográfica fue dominada por dos películas que, aunque muy diferentes, se llevaron el aplauso de la crítica y del público

Por

Bárbara Chirino
Lunes, 12 de enero de 2026 a las 10:59 am
La alfombra roja brilló más que nunca y los reflectores se encendieron para coronar a lo mejor del cine y la televisión en la 83ª edición de los Globos de Oro 2026, celebrada el domingo 11 de enero en el emblemático Beverly Hilton.

Con una ceremonia repleta de sorpresas, risas, drama e incluso momentos picantes en los discursos, Hollywood volvió a demostrar por qué es la capital del entretenimiento.

Ganadores de los Globos de Oro 2026

CINE

Mejor Película de Drama:

Hamnet, de Chloé Zhao

Mejor Película - Musical o Comedia:

Una batalla tras otra, de Paul Thomas Anderson

Mejor Director:

Paul Thomas Anderson - Una batalla tras otra

Mejor Guion:

Paul Thomas Anderson (Una batalla tras otra)

Mejor Actor en Película de Drama:

Wagner Moura (El agente secreto)

Mejor Actriz en Película de Drama:

Jessie Buckley (Hamnet)

Mejor Actor en Película - Musical o Comedia:

Timothée Chalamet (Marty Supreme)

Mejor Actriz en Película - Musical o Comedia:

Rose Byrne (Si pudiera, te daría una patada)

Mejor Actor de Reparto en Película:

Stellan Skarsgard (Valor sentimental)

Mejor Actriz de Reparto en Película:

Teyana Taylor (Una batalla tras otra)

Mejor Película de Animación:

Las guerreras k-pop

Mejor Película en Idioma No Inglés:

El agente secreto

Mejor Banda Sonora Original:

Ludwig Göransson (Los pecadores)

Mejor Canción Original:

Golden (Las guerreras k-pop)

Mayor Logro Cinematográfico y de Taquilla:

Los pecadores

TELEVISIÓN

Mejor Serie de Drama:

The Pitt

Mejor Serie de Comedia o Musical:

The Studio

Mejor Miniserie o Película para Televisión:

Adolescencia

Mejor Actor en Serie de Drama:

Noah Wyle (The Pitt)

Mejor Actriz en Serie de Drama:

Rhea Seehorn (Pluribus)

Mejor Actor en Serie de Comedia o Musical:

Seth Rogen (The Studio)

Mejor Actriz en Serie de Comedia o Musical:

Jean Smart (Hacks)

Mejor Actor en Miniserie o Película para Televisión:

Stephen Graham (Adolescencia)

Mejor Actriz en Miniserie o Película para Televisión:

Michelle Williams (Dying for Sex)

Mejor Actor de Reparto en Televisión:

Erin Doherty (Adolescencia)

Mejor Actriz de Reparto en Televisión:

Owen Cooper (Adolescencia)

Mejor Interpretación de Monólogo de Comedia:

Ricky Gervais (Mortality)

