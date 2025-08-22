El récord horse de Bob Baffer enfrenta a ocho rivales por un cupo para la Breeders’ Cup Dirt Mile

Suscríbete a nuestros canales

Un total de nueve ejemplares maduros se verán las caras este sábado en el hipódromo de Del Mar, cuando se enfrente en la Pat O'Brien Stakes (G2), de siete furlongs. Entre ellos Dr. Venkman y Spirit of Makena, que vienen de participar en el Big Crosby Stakes (G1), que retarán a Speed ​​Boat Beach, entrenado por Bob Baffert y poseedor de un récord de pista, por lo que podría resultar una formidable confrontación.

Speed ​​Boat Beach récord horse regresa listo para la batalla

Interesante esta competición que fue reservada para la novena del sábado dentro una cartelera de diez carreras, en la cual se estará dirimiendo un cupo para la Breeders' Cup Dirt Mile (G1), cuando se corra Pat O'Brien Stakes (G2), con una bolsa de $250,000 en distancia de 1.400 metros. Speed ​​Boat Beach ganador del Malibu S. (G1) en 2023, regresó el pasado mes mayo en Churchill Down, tras dos años fuera de la pista, una vez ganará esa competencia.

Speed ​​Boat Beach, entrenado por Bob Baffert, llegó décima en el St. Matthews Overnight Stake. Prueba que no se puede considerar. Es importante, recalcar que este año en lugar de presentar a velocistas puros que se estiran un furlong adicional, el O'Brien ahora suele atraer a corredores de millas y a otros cuyas conexiones buscan determinar qué carrera de la Breeders' Cup podría ser la más conveniente.

Seis caballos han ganado el Crosby y O'Brien en la misma temporada, algo que no sucederá en 2025 porque el ganador del Crosby, Lovesick Blues No se ha inscrito, debido que el Crosby, otorgó una plaza para Breeders' Cup Sprint (G1).

El Pat O'Brien Stakes (G2) con nómina de lujo

Speed ​​Boat Beach, uno de los dos caballos entrenados por Bob Baffert en la carrera, ganador del Malibu Stakes (G1) de 2023, rompió el récord de pista de Del Mar en 5 1/2 furlongs en su debut como dosañero en 2022, marca que se mantiene vigente hasta la fecha con 1:01.86. Además, presentará a Maymun, un invicto en dos presentaciones, que reaparece desde febrero 2024, que fu su última carrera.

De los caballos que regresaron a Crosby, el Dr. Venkman tuvo el mejor desempeño, terminando en cuarto lugar. Ganador del San Diego Handicap (G2) de 2024 en Del Mar, a principios de este año, el Dr. Venkman quedó segundo en dos carreras de grado consecutivas: la Triple Bend Stakes (G3) de siete furlongs en Santa Anita y la Kelly's Landing Stakes (G3) de 19.5 furlongs en Churchill. El entrenador Mark Glatt cambia de jinete a Antonio Fresu por Umberto Rispoli.

Luego se suman, Awensome Rhythm, Stronghold, Express Train, Tapalo y Man O Rose.