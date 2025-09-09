Este seria el equipo de Brasil para intentar ganar en El Alto contra Bolivia

Suscríbete a nuestros canales

Brasil llegará a tierras bolivianas para cumplir con la ultima fecha de las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 20206. Los dirigidos por Carlo Ancelotti, visitarán El Alto, ciudad situada a 4.150 metros sobre el nivel del mar, para medirse a la selección de Bolivia, que esta necesitada de conseguir la victoria para aspirar superar a Venezuela y clasificarse al repechaje.

La tetracampeona del mundo, llegará al recinto apenas unas horas antes para intentar evitar las complejidades relacionadas con el mal de altura.

La canarinha enfrentará este último partido de Eliminatorias luego de la gran exhibición que tuvo ante Chile en el majestuoso Maracaná, en un duelo que terminó 3-0 y donde brillaron Estêvão, Guimaraes o Luiz Henrique.

Una vez más, el técnico italiano buscará dar un gran partido mientras prueba a nuevos jugadores que quieren ganarse el puesto en las siguientes convocatorias.

Bajas en Brasil

Ancelotti tendrá dos bajas obligadas, conseguidas en el encuentro frente a La Roja. Casemiro no estará disponible por acumulación de amarillas y Kaio Jorge abandonó la concentración por lesión. En sustitución llegó Andreas Pereira, nuevo fichaje de Palmeiras.

Once probable de Brasil

Alisson, Vitinho, Fabrício Bruno, Alex, Caio Henrique; Andrey Santos, Bruno Guimarães, Lucas Paquetá; Luiz Henrique, Samuel Lino y Richarlison.