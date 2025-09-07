Futbol Internacional

Zinedine Zidane a un paso de dirigir a este equipo de la liga de Turquía

Recordemos que el francés es el único técnico vivo que ha logrado ganar tres Champions League seguidas

Por Meridiano

Domingo, 07 de septiembre de 2025 a las 12:35 am
El Fenerbahce quiere dar un golpe serio sobre la mesa, no solo en la liga sino en la edición de este año de la Europa League. El conjunto de Turquía al parecer ya tiene un contrato listo para el Zinedine Zidanequien ha estado inactivo como entrenador desde que salió del Real Madrid. 

Recordemos que el Fenerbahce despidió la semana al técnico portugués José Mourinho. La información la dio a conocer el periódico el periódico turco "Sabah". 

Los reportes de la prensa señalan que el campeón del Mundo con Francia en 1998 llegue a Estambul en los próximos días para firmar contrato y así hacerse cargo del equipo una vez se retomen las actividades tras la Fecha FIFA.

Palmarés de Zidane

Aunque la experiencia como entrenador de Zidane es poca, lo logró compensarlo con el buen manejo de un vestuario plagado de estrellas, con el cual ganó dos ligas, tres Champions League y dos Mundiales de Clubes.

El francés dirigió 263 partidos con el Real Madrid, donde terminó con un formidable 73.7% de triunfos.

Por si fuera poco, "Zizou" también ganó el galardón de mejor entrenador del mundo en dos ocasiones. El francés logró marcar una época imborrable en Valdebebas, tanto como jugador y como entrenador.

Domingo 07 de Septiembre de 2025
